La guía de Tania Hyman para triunfar en un mundo descontrolado

A pesar de definir todas estas oportunidades que se le presentaba como “puras casualidades”, Hyman cree firmemente en el hecho de prepararse para todo en la vida y no dejar nada a la suerte. Con el paso del tiempo también abrió su propia empresa y academia de modelaje “tratando de enseñar a adultas, jóvenes y niñas lo que hubiese querido me enseñaran a mi”.

La panameña se presentó en la Feria del Libro con su nueva obra “Que te atiendan y te entiendan: Una guía para comunicar en un mundo distraído y lleno de ruido”. La misma se alza como un manual de cómo comunicar efectivamente para vender, persuadir, informar o influir a una audiencia y se basa en las enseñanzas de la conferencista a lo largo de sus más de 30 años de carrera.

Una guía para la comunicación

La escritora le explicó a MÍA que siempre había soñado con publicar un libro. “Mi mayor crítica fue mi madre”, contó. De hecho, agregó que al mostrarle sus avances a su progenitora, quien también era correctora de estilos, “al dar sus comentarios, en vez de guardarlos y tomarlos en cuenta, borraba todo”.

“Era como dar un paso adelante y cuatro hacia atrás”, agregó.

Antes de su madre fallecer, le reclamó a Hyman nunca haber terminado el libro del que tanto deseaba ser su correctora. “En ese momento me dirigí a mi casa, apagué mi celular y después de 15 días, culminé la obra”.

“Es un homenaje a mi madre que fue mi primera y mejor maestra de comunicación”, dijo. “Es un libro que enseña las bases de cómo comunicar, pero también de cómo manejar el temor a las críticas, cómo descartar el autosabotaje y cómo no permitir que los demás te limiten en lo que deseas lograr”.

Críticas en el mundo mediático

Se puede decir que la autora basa las palabras de su obra en sus propias vivencias y como ella le dijo a MÍA, “ para recomendar algo, tengo que predicarlo”. Estar en el mundo mediático la ha vuelto conocedora de las críticas, pero fueron aquellos comentarios que la han obligado a conocerse, tanto sus fortalezas como sus debilidades.

Actualmente las redes sociales han aportado al incremento de críticas o comentarios negativos no solo para Hyman, sino para el mundo. La presentadora de televisión aplica tres sencillos pasos: “ignora, borra y bloquea”.

“El masoquismo no está en mí”, afirmó. “Si un comentario no me aporta nada, aplico estos sencillos pasos y me libro de eso. Tenemos que entender que este tipo de personas no dictan nuestra vida y que la gente feliz, no habla mal de los demás”.

Captar la atención, ser comprendido y ser recordado

En su libro, Hyman apunta a estas tres claves para lograr una comunicación efectiva. “Los primeros segundos definirán el resto del tiempo. Aquí entra la parte de la imagen y debemos crear una armonía entre nuestro lenguaje corporal y verbal”, explicó.

La empresaria explicó que para lograr una comunicación efectiva, “se cree que se debe tener el 45% del lenguaje corporal y el 55% de lenguaje verbal”.

El proceso lo divide en diferentes etapas: preparación, estructura, cómo y qué decir, imagen y más.

“Mi factor diferenciador es que además de hablar sobre la comunicación, introducí también el tema de imagen el cual va de la mano con lo que decimos. Saber cómo vestirte dependiendo de la ocasión es muy importante”.

Enseñanzas

A lo largo de su vida, Hyman ha atravesado por pruebas, altos y bajos. Señala a su madre como su mayor fuente de aprendizaje y apunta a tres lecciones que la vida le ha otorgado:

1. Nunca dependas de nadie sin importar a quién tengas a tu lado.

2. Poseer honestidad laboral

3. No importa qué haga o a dónde vaya, mi familia siempre vendrá primero.

Una guía en el modelaje

Tania Hyman no solo necesitó de su libro para ser una guía. Ya lo ha hecho a lo largo de los años con su agencia de modelaje y academia Tanya Hyman Agency.

“Inicié con el objetivo de ofrecer todo lo que a mi me hubiese gustado me enseñaran”, afirmó. “Ofrecemos talleres con psicólogos que enseñan sobre autoestima y especialistas que instruyen sobre la comida sana”.

Los talleres se enfocan en brindarle a las alumnas, las herramientas necesarias para sobrevivir en el mundo de las pasarelas, uno que Tania describe como aquel “que posee tanto rechazo”.

“Es importante que sepas quién eres y estés clara en eso. Nadie te puede decir cuánto vales, cuánto debes pesar o medir. Lo importante es trabajar la parte interior de las alumnas, sanar y ayudarlas para que entonces puedan proyectar seguridad en el mundo profesional”, concluyó.