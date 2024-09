Anna Delvey bromea diciendo que el ‘gobierno’ la apoyará antes del estreno de DWTS

En el ‘featurette’ exclusivo de PEOPLE antes del estreno de la temporada el martes 17 de septiembre, cada miembro del elenco repleto de estrellas comparte cómo se siente antes de su debut en el salón de baile, y Anna Delvey opina sobre la controversia en torno a su participación esta temporada.

Los coanfitriones Alfonso Ribeiro y Julianne Hough dan inicio al ‘featurette’, mientras Ribeiro adelanta una “temporada fantástica” con “más bailes increíbles [y] lo más importante, historias increíbles”.

Hough está de acuerdo. “La gente no quiere ver la perfección. La gente quiere ver un viaje. Cuanto más vulnerable y auténtico puedas ser, más te conectarás con la audiencia”.

La estrella de Pretty Little Liars: Summer School, Chandler Kinney, da inicio a la alineación de concursantes, mientras practica algunos movimientos con su compañero Brandon Armstrong y dice que está “emocionada por los momentos mágicos” que vendrán en la pista de baile.

Eric Roberts es el siguiente en la lista y promociona el programa como “el mayor espectáculo de entretenimiento que jamás haya existido”, antes de admitir: “Me siento honrado, halagado y muerto de miedo”. Formará pareja con Britt Stewart.

El ex receptor abierto de la NFL Danny Amendola, que forma pareja con la profesional que regresa Witney Carson, revela cómo reaccionó cuando lo invitaron a unirse a esta temporada: “Hombre, tengo que aprender a bailar. Rápido”.

La supermodelo Brooks Nader espera que los fanáticos la “conozcan” mejor esta temporada, mientras se burla de que la audiencia “podrá ver lo loca, salvaje, picante y demente que soy, en el buen sentido, espero”.

Ella y su pareja Gleb Savchenko también tienen los ojos puestos en el premio. “Escuché que una modelo nunca ganó Dancing with the Stars, así que me encantaría cambiar eso”, dice Nader, de 27 años.

Joey Graziadei también está sintiendo la presión, ya que reconoce que sus predecesores de la franquicia The Bachelor, como Charity Lawson, “no solo lo han hecho bien, sino que han ganado”. Por eso, está trabajando para intentar no “ser malo bailando”.

Tampoco está seguro de cuántas personas lo van a animar a él y a su pareja Jenna Johnson, pero sabe que su prometida Kelsey Anderson sin duda liderará la carga de su club de fans.

Tori Spelling, que está emparejada con Pasha Pashkov, está adoptando un enfoque diferente para la competencia. “Sé que no voy a ser la mejor bailarina. Pienso que, si se fijan en la historia, la canción, los decorados, el vestuario, el cabello y todo eso que creamos, no mirarán mis pies. Esa es mi estrategia”.

Mientras tanto, Jenn Tran busca sorprender al público con Sasha Farber, como lo ha estado haciendo durante el último mes desde que terminó su participación en The Bachelorette.

“Mi baile de esta temporada será tan asombroso como mi final en The Bachelorette”, adelanta. “Realmente voy a darlo todo”.

El atleta olímpico Stephen Nedoroscik, que está emparejado con Rylee Arnold, sabe lo que quiere el público y se lo va a dar.

“Mi ritual previo a la actuación es inclinar la cabeza hacia atrás y hacer mis ejercicios de respiración, cerrar los ojos y calmarme. Definitivamente haré eso antes de cada espectáculo”, dice, antes de practicar el ritual que lo hizo viral en los Juegos Olímpicos. “Y luego, cuando cierro los ojos, también visualizo toda la actuación”.

Hasta ahora, Dancing with the Stars ha sido revelador para su compatriota Ilona Maher, que dice que hay “mucho más brillo en la preparación para DWTS que para los Juegos Olímpicos, pero eso está bien”, mientras que Reginald VelJohnson quiere que el público sepa que no está aquí para perder el tiempo.

VelJohnson, que está emparejado con Emma Slater, dice que quiere que la gente que lo vea piense: “’Todavía puede hacerlo. Vaya, mírenlo, todavía puede hacerlo’. Muéstrenles a estos jóvenes que pueden moverse”.

Phaedra Parks tampoco está allí para hacer amigos. “No dejen que su dulce cara de muñeca Bratz los engañe”, dice la pareja de Val Chmerkovskiy. “Vine a buscar la pelota, la Mirror Ball. Así que es mía”.

Sin embargo, Dwight Howard está dispuesto a divertirse un poco, ya que ofrece un discurso hilarante directamente a la cámara antes de declarar que él y Daniella Karagach, apodada “doble D”, “vienen por ti”.

Delvey, de 33 años, cierra el ‘featurette’ enumerando a quién espera que la apoyen a ella y a su pareja Ezra Sosa, incluidos “todos mis amigos, Kelly Cutrone, mi equipo de producción de moda y, con suerte, todos los demás”.

Además, espera que “el gobierno” también la apoye al final.