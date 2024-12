Blake Lively demanda a su coprotagonista de ‘It Ends with Us’, Justin Baldoni, por acoso sexual

Blake Lively está demandando a su coprotagonista de It Ends with Us, Justin Baldoni, por acoso sexual.

Meses después de que surgieran rumores de discordia en el detrás de cámaras en el set de la adaptación de la novela de Colleen Hoover, la actriz, de 37 años, dijo en la demanda, obtenida por la revista estadounidense PEOPLE, que el supuesto comportamiento de Baldoni le causó a ella y a su familia una gran angustia emocional. (Baldoni, de 40 años, también se desempeñó como director de It Ends with Us). El medio estadounidense,TMZ, fue el primero en informar sobre la demanda.

El documento oficial afirma que se sostuvo una reunión para abordar las afirmaciones de Lively y sus solicitudes para trabajar en la película. En la demanda participaron varias personalidades, entre ellas el marido de Lively, Ryan Reynolds.

Entre las demandas que se abordaron se encontraban “no mostrar más vídeos de desnudos o imágenes de mujeres a Blake, no mencionar más la supuesta ‘adicción a la pornografía’ previa de Baldoni, no hablar más sobre conquistas sexuales delante de Blake y otras personas, no mencionar más los genitales del reparto y el equipo, no preguntar más sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake”.

“No añadir más escenas de sexo, sexo oral u orgasmos en cámara por parte de BL fuera del alcance del guion que BL aprobó al firmar el proyecto”, fueron otras de las demandas mencionadas en la demanda.

La demanda afirma que Sony Pictures, que distribuyó la película, aprobó las peticiones de Lively. Sin embargo, Lively sostiene en la demanda que Baldoni participó poco después en una campaña de “manipulación social” para “destruir” su reputación.

En una declaración dada a The New York Times, Lively dijo: “Espero que mi acción legal ayude a descorrer el telón sobre estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian la mala conducta y ayude a proteger a otros que pueden ser el objetivo”.

Bryan Freedman, el abogado de Baldoni, le dijo a PEOPLE en una declaración que la demanda de Lively fue para “arreglar su reputación negativa”. También dijo que sus acusaciones son “falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente”.

Freedman agregó que Lively causó problemas en el set de la película, que actualmente se está transmitiendo, “amenazando con no presentarse al mismo, amenazando con no promocionar la película, lo que finalmente llevó a su desaparición durante el estreno”.

It Ends with Us sigue a Lily, interpretada por Lively, una mujer que se muda a una nueva ciudad, donde conoce y se enamora de un hombre llamado Ryle, interpretado por Baldoni, que se vuelve abusivo. Luego, su primer amor reaparece y su mundo cambia.

Los informes sobre el supuesto comportamiento de Baldoni surgieron a principios de este año, cuando The Daily Mail publicó un informe que afirmaba que Baldoni era “machista” y “casi abusivo” en el set de It Ends with Us. El mismo día, Page Six informó que Baldoni creó una atmósfera “extremadamente difícil” detrás de escena para todo el elenco.

Los rumores de una ruptura entre Lively y Baldoni surgieron cuando el elenco se embarcó en la gira de prensa oficial de la película. Baldoni hizo la mayor parte de su prensa en solitario y no posó para fotos junto al elenco en el estreno de la película en Nueva York.

Los fanáticos también se dieron cuenta rápidamente de que Lively, Hoover y Jenny Slate no siguen a Baldoni en Instagram.

El coprotagonista Brandon Sklenar defendió a las mujeres detrás de la película en una publicación de Instagram del 20 de agosto, escribiendo: “Colleen y las mujeres de este elenco representan la esperanza, la perseverancia y la elección de mujeres para una vida mejor. Despreciar a las profesionales que pusieron tanto corazón y alma en hacer esta película porque creen firmemente en su mensaje parece contraproducente y resta valor a lo que trata esta película. Es, de hecho, lo opuesto al objetivo”.