Demandan a Miley Cyrus por ‘Flowers’ y la acusan de copiar ‘When I Was Your Man’ de Bruno Mars

Miley Cyrus está siendo demandada por las supuestas similitudes entre su éxito de 2023 “Flowers” y la canción de Bruno Mars de 2013 “When I Was Your Man”.

Según la demanda, que fue obtenida por People y presentada en un tribunal de Los Ángeles el lunes 16 de septiembre, Tempo Music Investments, que posee una parte de los derechos de autor del éxito de Mars después de adquirir el catálogo musical del compositor Philip Lawrence, alega que muchos “reconocieron las sorprendentes similitudes” entre las dos canciones tras el lanzamiento de “Flowers”.

“Es innegable, basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man’”, afirman los documentos, y agregan que “Flowers” “duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos” de la canción de Mars.

“En consecuencia, el demandante presenta esta acción por infracción de derechos de autor derivada de la reproducción, distribución y explotación no autorizadas por parte de los demandados de ‘When I Was Your Man’”, añade la denuncia.

Tempo Music Investments también incluye a los compositores de “Flowers”, Gregory Hein y Michael Pollack (que escribieron la canción con Cyrus), entre los múltiples acusados, junto con Sony Music Publishing y Apple, en la demanda. Mars no figura como demandante en la presentación.

La plataforma de inversión afirma en los documentos que adquirió “los intereses de derechos de autor” del éxito de Mars (que fue escrito por el cantante, de 38 años, Lawrence, de 44, Ari Levine y Andrew Wyatt) “alrededor de 2020”.

Entre las acusaciones, la demanda afirma que “la línea vocal inicial del estribillo de ‘Flowers’ comienza y termina con los mismos acordes que la línea vocal inicial del verso de ‘When I Was Your Man’”.

Tempo Music Investments quiere que Cyrus, de 31 años, y los acusados enumerados en la demanda dejen de reproducir, distribuir o interpretar públicamente “Flowers”. La empresa también solicita daños y perjuicios, pero la cantidad aún está por determinar.

Los representantes de Cyrus y Mars no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de People.

La demanda se produce después de que Cyrus ganara el premio a la grabación del año en los Grammy 2024 por “Flowers” el 4 de febrero. También ganó el premio a la mejor interpretación pop solista por la canción.

El 13 de enero, Cyrus celebró el primer aniversario del lanzamiento del himno de empoderamiento, compartiendo un par de fotos en blanco y negro de ella misma y, apropiadamente, una flor, en Instagram.

“Hoy hace un año, ‘Flowers’ comenzó a hacer feliz a la gente y eso me hace feliz. Los amo. Gracias”, escribió, antes de cerrar el mensaje con “XO MC”.

La canción pasó ocho semanas en la cima de las listas de Billboard de Estados Unidos y se disparó a la cima de las listas de Spotify, rompiendo un récord en el proceso.

“Flowers”, que aparentemente contiene varias referencias a la relación de Cyrus con su exmarido Liam Hemsworth, se convirtió en la canción más reproducida en una sola semana en la historia de la aplicación, superando al poseedor del récord anterior, “Butter” de BTS.

Mientras tanto, “When I Was Your Man” de Mars también encabezó el Billboard Hot 100 en abril de 2013, semanas después de su lanzamiento por primera vez.