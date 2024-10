Jay Cutler es arrestado por cargos de conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de un arma de fuego en estado de ebriedad

El mariscal de campo retirado fue seleccionado para la NFL en 2006 y jugó 12 temporadas en la liga con los Chicago Bears, los Miami Dolphins y los Denver Broncos.

Cutler se casó con la estrella de ‘reality shows’ Kristin Cavallari en 2013 y tienen tres hijos juntos: Camden, de 11 años, Jaxon, de 9, y Saylor, de 8.

La pareja, que se conoció en 2010 antes de comprometerse un año después, se divorció en 2020 citando “diferencias irreconciliables” y “conducta marital inapropiada” como motivos de su ruptura.

En su demanda de divorcio, Cavallari afirmó que Cutler era “culpable de una conducta marital inapropiada que hace que la convivencia posterior sea insegura e impropia” y dijo que “cualquier mala conducta alegada o implícita en su contra” en la petición de divorcio de Cutler “fue en respuesta y/o como resultado de una mala conducta en nombre de [Cutler]”.

Cavallari, que protagonizó Laguna Beach, comenzó a salir con el TikToker de 24 años, Mark Estes, antes de romper la relación a principios de este año.

A principios de este mes, Cavallari dijo que su acuerdo de custodia con Cutler había cambiado.

“Cuando estaba saliendo el otoño pasado, todavía estaba haciendo la custodia compartida con mi ex y tenía cada dos semanas libres de mis hijos y eso ha cambiado”, dijo durante un episodio de su podcast Let’s Be Honest, aunque no aclaró los cambios en su acuerdo.