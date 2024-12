Justin Baldoni responde a la denuncia legal de acoso sexual de Blake Lively

El abogado de Justin Baldoni se ha pronunciado tras las acusaciones que Blake Lively hizo sobre el director y coprotagonista de la película It Ends With Us.

En una denuncia legal obtenida por E! News el 21 de diciembre y presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, según The New York Times, la actriz, coproductora de la película, acusó a Baldoni de acoso sexual y represalias. Ella alegó que él le hizo comentarios sexuales e inapropiados y utilizó a un experto en relaciones públicas en situaciones de crisis para lanzar una campaña de desprestigio en su contra.

“Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hagan acusaciones tan graves y categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes”, dijo el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, en una declaración a The New York Times, refiriéndose a la compañía de producción que el director cofundó.

La denuncia se presentó tras meses de rumores de una ruptura entre Baldoni y Lively, que no promocionaron la película juntos durante su gira de prensa.

El abogado del director calificó las acusaciones de Lively en la denuncia como “otro intento desesperado de ‘arreglar’ su reputación negativa, que se generó a partir de sus propios comentarios y acciones durante la campaña de la película; entrevistas y actividades de prensa que se observaron públicamente, en tiempo real y sin editar, lo que permitió que Internet generara sus propios puntos de vista y opiniones”.

La declaración continuó: “Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios”.

Dijo que Wayfarer Studios “tomó la decisión de contratar proactivamente a un gerente de crisis antes de la campaña de marketing de la película” debido a supuestas “múltiples demandas y amenazas realizadas por la Sra. Lively durante la producción, que incluían su amenaza de no presentarse al set, amenazar con no promocionar la película, lo que finalmente llevó a su desaparición durante el estreno, si no se cumplían sus solicitudes”.

En su propia declaración al New York Times, Lively dijo: “Espero que mi acción legal ayude a desvelar estas siniestras tácticas de represalia para perjudicar a las personas que denuncian la mala conducta y ayude a proteger a otras que puedan ser el blanco de las críticas”.

También negó que ella o alguno de sus representantes plantaran o difundieran información negativa sobre Baldoni o Wayfarer, informó el periódico.