La familia de Liam Payne y los miembros de One Direction, se reúnen en el funeral del cantante

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, los otros cuatro componentes de One Direction, acudieron a la ceremonia organizada en la iglesia de St Mary’s de esta localidad de Buckinghamshire, a unos 45 km de la capital británica, decorada con flores y velas para la ocasión.

Familiares y amigos de Liam Payne, entre ellos sus excompañeros de la banda One Direction, se reunieron el miércoles en Amersham, al oeste de Londres, para el funeral del cantante, fallecido en octubre a los 31 años en Buenos Aires.

Una decena de seguidores, colocados detrás de un cordón de seguridad, también acudieron para rendir un último homenaje al cantante de One Direction.

“Alguien que no reconocía”

Liam Payne se dio a conocer en One Direction después de que la banda se formara en 2010 en un exitoso programa de talentos de Reino Unido, llamado “The X Factor”.

“Me convertí en alguien a quien ya no reconocía. Y estoy seguro de que tú tampoco lo reconoces”, dijo entonces.

Tres personas imputadas

One Direction, que era una de las ‘boy bands’ más lucrativas del mundo, lanzó su quinto y último álbum de estudio, “Made in the A.M”, en 2016. El mismo año, el grupo anunció su ruptura.

Sus miembros comenzaron entonces carreras en solitario. Liam Payne lanzó su primer álbum, “LP1”, en 2019. El año pasado anunció que estaba trabajando en un segundo.