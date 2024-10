La madre de Sean Combs se pronuncia tras su arresto: ‘Mi hijo no es el monstruo que dicen que es’

Las redes sociales parecen no hablar de otra cosa que no sea el caso del magnate del hip-hop, Sean “Diddy” Combs quien fue detenido el pasado 16 de septiembre y se encuentra en espera de un juicio tras recibir cargos federales de tráfico sexual, conspiración para cometer crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

El rapero recibió más de 10 demandas por abuso sexual y violación y en las últimas semanas desató un número aún mayor de 120 acusaciones. Desde su arresto, las acusaciones y demandas en su contra, “Diddy” parece ocupar todos los titulares de la farándula y mientras más personas salgan a contar sus testimonios o más pruebas reluzcan, parece que el caso no cesará de ser portada en las páginas web.

Lo más reciente involucra a la madre del rapero, Janice Combs, quien ha salido a su defensa y publicó un comunicado en el que alega que su hijo “no es el monstruo que dicen que es”.

“Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras”, dijo en una declaración que llegó cinco días después de la eclosión del caso.

“Presenciar lo que parece ser un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de probar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para poner en palabras. Como todo ser humano, mi hijo merece tener su día en la corte judicial, para finalmente compartir su historia y probar su inocencia”, agregó.

Su intención no es presentar a Diddy como “perfecto, porque no lo es”. “Ha cometido errores en el pasado, como todos nosotros”, explicó. “Es posible que no haya sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar que alguna vez se haya vuelto violento con una exnovia cuando la vigilancia del hotel demostró lo contrario”, continuó.

“A veces, la verdad y la mentira se entrelazan tan estrechamente que resulta aterrador admitir una parte de la historia, especialmente cuando esa verdad está fuera de la norma o es demasiado complicada para creerla. Estas mentiras arrojadas en su contra están motivadas por quienes buscan un beneficio económico y no justicia”, relató la madre del rapero.