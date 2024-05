La participación de North West en el concierto de ‘El Rey León’ provoca fuertes críticas: ‘El nepotismo era claro’

Recientemente North West subió a los escenarios para participar del aniversario del “Rey León”, aunque los internautas no han dicho nada bueno al respecto.

La joven personalidad de los medios, hija de Kim Kardashian y Ye (anteriormente Kanye West), hizo su debut en el Hollywood Bowl el viernes y sábado con su actuación como Simba en “Disney’s The Lion King 30th Anniversary - A Live-to-Film Concert Event”. El mismo contó con presentaciones en vivo de las canciones de la película por parte de miembros del elenco original de 1994, la nueva versión de 2019 y el musical de Broadway.

Después de ser presentado por Jason Weaver, quien cantó como Simba en “El Rey León” de 1994, West ofreció una animada interpretación de “I Just Can’t Wait to be King”. Vestida con una sudadera con capucha y cremallera inspirada en Simba y un tocado peludo de ERL, cantó y bailó con entusiasmo rodeada de animales bailarines, según imágenes de la actuación compartidas en línea.

El programa de conciertos repleto de estrellas también contó con las actuaciones de Weaver, Billy Eichner, Jeremy Irons, Nathan Lane, Heather Headley y Jennifer Hudson.

En las redes sociales, la actuación de West generó críticas, y algunos alegaron que la joven Kardashian fue elegida debido al estatus de celebridad de sus padres.

Altas criticas

Los críticos en las redes sociales desaprobaron la elección de West para el concierto de “El Rey León” como un ejemplo de nepotismo en la industria del entretenimiento.

“North West probablemente sería genial como protagonista en una producción de secundaria de ‘El Rey León’, pero para un concierto del 30 aniversario es un poco vergonzoso”, escribió el usuario de X @NomadicalKing. “El nepotismo era claro y se podía ver y oír la falta de ensayo. Vergüenza para los padres... esto fue más para ellos que para ella”.

“Toda la situación de North West/El Rey León simplemente me recuerda el mundo real (y) cómo pueden ser las entrevistas para un trabajo/oportunidad”, escribió @TsukiiLyte en X. “Nunca se trata de qué puedes hacer o de cuán perfecto crees que eres”. “No estás calificado, sino a quién conoces. Todos lo hemos visto. Esto no es diferente”.

Un usuario de X dijo que el casting de West “arruinó (la) integridad” del clásico de Disney.

“Cientos de niños talentosos... trabajaron para obtener oportunidades como esta”, escribió el usuario, como “niños interpretando a Simba/Nala en ‘El Rey León’ en Broadway (que) no dejaron migas, pero en cambio, optaron por el nepotismo. “.

“Estoy totalmente a favor de que los bebés nepo tengan oportunidades”, escribió el usuario de X @littlemsfancy_. “Pero una chica de teatro trabajadora merecía ese papel. Incluso vestía una sudadera con capucha (y) pantuflas”.

Jason Weaver elogia a North West

En una publicación de Instagram el sábado, Weaver, quien personificó la voz de Simba en la versión original de la película de 1994, dijo que era “un honor” actuar junto a West, una “joven superestrella en formación”.

“¡¡Estoy muy ORGULLOSO de ti, North!! ¡Estás haciendo un trabajo FENOMENAL en este programa!” Weaver escribió junto a una foto de los dos. “¡¡No puedo esperar a que la gente vea tu interpretación de ‘I Just Can’t Wait To Be King’ cuando ‘La celebración del 30 aniversario del Rey León’ finalmente comience a transmitirse en @disneyplus!!”

Añadió: “¡¡Eres un verdadero profesional y no te deseo nada más que lo mejor mientras continúas tu viaje hacia la GRANDEZA!!”.