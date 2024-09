Madison De La Garza, hermana de Demi Lovato, anuncia su embarazo junto a su novio Ryan Mitchell

Madison De La Garza, la hermana menor de la cantante pop Demi Lovato, anunció el jueves 5 de septiembre que está embarazada de su primer bebé, que nacerá el próximo mes.

La noticia fue compartida en las redes sociales, con una foto de la futura mamá de 22 años sosteniendo su pancita mientras posa junto a su novio, el actor Ryan Mitchell, de 27 años.

La publicación también incluía otras fotos de la exactriz conocida por interpretar a Juanita en la serie Desperate Housewives celebrando junto a sus amigos y familiares, incluida una junto a sus hermanas Demi, de 32 años, Dallas Lovato, de 36, y su madre Dianna De La Garza, de 62.

“Oh Ryan, cuánto te amo”, escribió Madison en la leyenda de la foto. “Gracias por hacer realidad todos mis sueños. Bebé Mitchell 24 de octubre”.

En la sección de comentarios, Madison recibió una lluvia de amor, incluido un dulce comentario de Demi. “¡Ya te amo a ti y a este bebé!”, escribió la cantante y agregó: “Felicitaciones, niña. Te amo tanto”, en sus ‘stories’ de Instagram.

“Woohoooo”, dijo Dianna en su propio comentario. “¡¡¡AHORA voy a ser una ABUELA DE VERDAD!!! ¡¡¡Te amooooo!!! ❤️❤️❤️”.

El primo de Madison, la estrella de Cruel Summer, Braeden De La Garza, escribió su propio apoyo. “Mi entrenamiento de tío finalmente dará sus frutos”, escribió, y Dianna comentó con emojis de risa.

Parece que Madison solo hizo público su romance con Mitchell este verano. “Todo mi mundo”, escribió en el pie de foto de una imagen agregada a su cuadrícula de Instagram el 13 de junio.

Al igual que Madison, Mitchell, de 27 años, ha estado actuando desde que era un niño. Sus créditos incluyen Man of Steel de 2013, The Zeroes de 2014, así como las telenovelas The Young and the Restless y The Bold and the Beautiful.

Mientras tanto, Demi no solo se está preparando para ser tía, también se está preparando para caminar hacia el altar.

La cantante de “Confident” (que usa los pronombres ella/ellos) está comprometida con su compañero músico Jordan “Jutes” Lutes. La propuesta de matrimonio se realizó en diciembre de 2023 con un anillo de compromiso de diamante solitario en forma de pera hecho a medida por la ‘boutique’ de joyería neoyorquina Material Good, y nuevamente en un divertido video de cocina que Demi subió a fines de agosto.

Ese mismo mes, Jutes escribió un sentido homenaje a Demi por su cumpleaños número 32, llamándola “mi mundo entero”.

“No te mereces nada más que felicidad y amor porque eso es lo que le das a todos los que conoces”, escribió, antes de expresar su entusiasmo por sus futuras nupcias. “No puedo esperar a casarme contigo”.