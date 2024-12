Rick respondió a la publicación de historia de Instagram de Madonna con el mensaje: “MA.I.DONNA Y EL PAPA. Gracias @madonna ❤️‍.”

El hecho ocasionó polémica en Internet con usuarios comentando al respecto. Uno de ellos escribió: ““Esto es ridículamente irrespetuoso” y otros catalogaron el montaje como “tan raro” y “tan escalofriante”.

De momento ni Madonna, Dick ni el Vaticano se han pronunciado ante el suceso, sin embargo, el artista de inteligencia artificial compartió capturas de pantalla de la cobertura mediática de la controversia a través de sus historias de Instagram el pasado sábado 14 de diciembre.

El nombre de Madonna, su canción “Like a Prayer” y sus giras han sido criticadas en ocasiones previas por figuras católicas por supuestamente incluir alegorías religiosas. Su gira de 1990, “Blonde Ambition” había sido boicoteada por el papa de aquel entonces, Papa Juan Pablo II.

“Fui criada con una educación católica. Durante la conferencia de prensa, mientras estaba ocupada promocionando In Bed with Madonna, me sorprendió verme atacada por la Iglesia porque no podía entender cuánto mi trabajo estaba tratando de producir algo bueno”, le dijo Madonna a Vanity Fair Italia en 2023. “Inmediatamente me di cuenta de que el problema eran ellos, no yo. El problema eran ellos porque no habían entendido que mi trabajo como artista unía a las personas, les daba libertad de expresión, unidad. Era el espejo de las enseñanzas de Jesús. Quien me atacó era solo un hipócrita”.

En el presente, la artista se identifica como espiritual.

“Creo que es importante tener un patrón de rituales y una vida espiritual. Pero también pienso que la religión sin comprensión, sin conocimiento, sin curiosidad e inclusividad no puede considerarse religión”, le dijo al medio. “La religión no es adherirse a un grupo exclusivo o extremista. La religión es respetar otras religiones. La religión es alentar a las personas a entender en qué creen y a estudiar en qué creen en lugar de adherirse a un dogma que sin estudio y sin comprensión sería vacío y estéril”.

Madonna agregó, “¿Mi relación con la religión hoy? Cultivando mis prácticas espirituales. Prácticas que son válidas para mí y no necesariamente tienen que ser válidas para todos. Creo que todos deberían hacerlo porque encuentro importante orar y tener una conexión con el alma, con la fuerza espiritual, llámalo como quieras. Creo que es importante porque creo en la idea de algo más grande, algo superior, algo metafísico que está más allá de nosotros pero que nos mantiene a todos unidos”.