Verano y energías renovadas

Nuevo año, una lista de oportunidades. Este 2025 parece haber comenzado con una energía renovada, con un llamado a soltar todas las durezas del 2024 y abrazar el futuro que se aproxima.

En su edición de enero, revista MÍA compartió todo sobre el verano. En la sección de Estilos sin límite, la diseñadora Celi Pizan conversó sobre la moda veraniega que presenta el 2025. Nos contó sobre los colores, estampados y piezas que no pueden faltar en el armario.

Llaqueline Bello compartió todo sobre su emprendimiento gastronómico y cómo comenzó a cocinar desde temprana edad, en la sección de Emprendedoras en acción. Por otro lado, revista MÍA resaltó los destinos imperdibles de Panamá, aquellos que explotan su naturaleza y brindan a los visitantes experiencias educativas y llenas de actividades recreativas para hacer individualmente o en familia.

La periodista Kathia Acosta fue nuestro personaje de MÍA Voces Activas y nos contó sobre sus inicios frente a las cámaras. Además, la chiricana descubrió una nueva pasión: el ciclismo. Compartió sobre cómo ha logrado tomar el deporte como una idea innovadora que le ha permitido presentar a las mujeres como atletas empoderadas, además de los miles de rincones ocultos de Panamá donde los apasionados de la bicicleta ponen a prueba sus habilidades.

Pero esto no es todo. Gran parte del verano viene acompañado por la gastronomía. Es por eso que Destino Foodie presenta a los cinco chefs panameños que lograron formar parte de la lista de The World´s 50 Best Restaurants 2024. Expertos de la cocina como Fulvio Miranda y Mario Castrellón compartieron sobre sus inicios y cómo han logrado resaltar la comida local con propuestas innovadoras.

Durante el verano muchas personas desean relajarse. Es por eso que la sección de Vida en balance se enfoca en el yoga, los beneficios que tiene para el cuerpo y la mente, y cómo las personas pueden aprovecharlo al máximo, dejando a un lado los mitos que giran en torno a la disciplina.

¡Espero disfruten esta nueva edición de revista MÍA!