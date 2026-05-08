Panamá lidera el consumo de tabaco ilícito en América Latina: casi 9 de cada 10 cigarrillos son de contrabando

En cambio, Costa Rica muestra un panorama distinto. El país centroamericano registró un declive en el consumo del tabaco ilegal, el cual se redujo un 44.6% en 2025, revirtiendo así una tendencia registrada cuatro años antes. Entre los años 2021 y 2025, Costa Rica consumió 0.7 billones de cigarrillos de contrabando. En lo que se refiere a la pérdida en la recaudación de impuestos, esta se registró en $89 millones.

En el caso de Ecuador, el 83.6% de los cigarrillos que se consumen en el país sudamericano son de contrabando. En este caso, el Estado ecuatoriano perdió $312 millones en recaudación impositiva.

El análisis de KPMG - que traza un análisis entre los años 2021 y 2025 - en relación al panorama del trasiego del contrabando de tabaco ilegal en Panamá es llamativo indicando que el 90% del consumo de cigarrillos desde hace cinco años. Es decir, 1.1 billones de cigarrillos de contrabando se consumieron en Panamá durante ese tiempo. Así mismo, la consultora calcula que el Estado dejó de percibir $183 millones en impuestos debido al comercio del tabaco ilegal.

El informe fue presentado el pasado 15 de abril en una sesión especial del Consejo de las Américas en Washington D.C. (Estados Unidos), en la que La Estrella de Panamá estuvo presente durante la develación de los resultados. El informe fue encargado por la tabacalera Philip Morris Products S.A. Sin embargo, el informe no incluye opinión alguna de la empresa.

Panamá ha alcanzado los niveles más críticos de consumo de tabaco ilícito en América Latina junto con Ecuador, de acuerdo a un reciente informe hecho público por la consultora KPMG. Según esta investigación - que abarcó otros países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, y México – Panamá tiene el 88.8% de consumo de tabaco ilícito, mientras que Ecuador registra un 83.6%.

Un esfuerzo sostenido

La lucha contra el comercio del tabaco ilegal se enmarca dentro de una operación clave en contra del tráfico ilegal de tabaco en Panamá: la Operación Khaleesi. En un operativo conjunto entre la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y la Zona Libre de Colón (ZLC) – ejecutó en octubre de 2025 el decomiso de diversas mercancías, entre ellas cigarrillos de contrabando.

En declaraciones a La Estrella de Panamá, la directora de la ANA Soraya Valdivieso destacó que dicha operación sirvió para identificar empresas en la ZLC vinculadas al contrabando de cigarrillos.

“Se hicieron y se están haciendo diligencias constantes de inspección y auditorías para detectar posibles acciones de comercio ilícito dentro de la Zona Libre y en puertos y aeropuertos. Adicional al tema del contrabando de tabaco, esta administración también ha enfocado sus esfuerzos en la lucha contra el comercio ilícito y para ello se mantiene una coordinación y operativos constantes con el Servicio Nacional Aeronaval, la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, Ministerio Público, además de coordinar junto a la Autoridad Marítima de Panamá y la Fuerza de Tarea Portuaria, que ha contribuido considerablemente a disminuir el contrabando y el narcotráfico en los distintos puertos del país”, detalló la titular de Aduanas a este diario.

Por otro lado, la directora de la ANA detalló que en el último año, Aduanas decomisó un total de $17,211,900 en cigarrillos de contrabando a través de los operativos constantes en puertos, puntos fronterizos y establecimientos comerciales a lo largo del país. De ello, dan cuenta operativos como la Operación Independencia ($1,500,00), la Operación Ruta ($2,000,000), la Incautación Aeronaval ($3,000,000) y la Operación Río ($1,230,750).

“También se han firmado convenios internacionales con países de Europa y América, acuerdos de entendimientos y alianzas con interinstitucionales, además de cursos y capacitaciones para los funcionarios de Aduanas o en conjunto con otras entidades de seguridad”, apuntó la jefa de Aduanas.

La Autoridad de Aduanas además es parte del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud sobre el Control del Tabaco y participa en la lucha contra el comercio ilícito de productos de tabaco por medio de distintas acciones enfocadas en la retención de productos ilícitos así como la colaboración con el Ministerio de Salud para fortalecer la seguridad y transparencia en el comercio de tabaco. Además, Aduanas es una de las entidades que integran el Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco.

Para enfocar la lucha en contra del tabaco ilegal, Valdivieso detalló que se han firmado acuerdos de entendimiento y convenios internacionales con países de Europa y América, incluyendo instituciones como: Transnational Alliance To Combat Illicit Trade (Tracit.org), Stratego BIP (a través de la estrategia triángulos), Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito (UNDOC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la organización Crime Stoppers.

En otro ámbito, Valdivieso adelantó que la Autoridad de Aduanas mantiene contacto con las empresas afectadas por el contrabando de mercancías, incluidas las tabacaleras, para contrarrestar el comercio ilícito y la falsificación de marcas.

El director regional de Crime Stoppers para América Latina y el Caribe Alejo Campos elogió la labor coordinada tanto de la ANA y de la ZLC para detener el tráfico de tabaco ilegal en ese punto estratégico para el comercio en el país, si bien todavía hay mucho trabajo que hacer en este sentido.

“Hay una voluntad política para operativizar en una forma totalmente legal la ZLC, no solo desde la misma Zona Libre, sino desde la Aduana, desde la Unidad de Análisis Financiero y también desde el sector privado”, aseguró Campos, quien calificó a la operación Khaleesi como referente en la lucha contra el comercio ilícito, y alentó a que hayan más operativos para dar un mensaje claro al crimen organizado de que la ZLC no va a ser utilizada con fines ilícitos.