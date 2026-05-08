Panamá lidera el consumo de tabaco ilícito en América Latina: casi 9 de cada 10 cigarrillos son de contrabando

Panamá ha alcanzado los niveles más críticos de consumo de tabaco ilícito en América Latina junto con Ecuador, de acuerdo a un reciente informe hecho público por la consultora KPMG. Según esta investigación - que abarcó otros países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, y México – Panamá tiene el 88.8% de consumo de tabaco ilícito, mientras que Ecuador registra un 83.6%.El informe fue presentado el pasado 15 de abril en una sesión especial del Consejo de las Américas en Washington D.C. (Estados Unidos), en la que <b>La Estrella de Panamá</b> estuvo presente durante la develación de los resultados. El informe fue encargado por la tabacalera Philip Morris Products S.A. Sin embargo, el informe no incluye opinión alguna de la empresa.El análisis de KPMG - que traza un análisis entre los años 2021 y 2025 - en relación al panorama del trasiego del contrabando de tabaco ilegal en Panamá es llamativo indicando que el 90% del consumo de cigarrillos desde hace cinco años. Es decir, 1.1 billones de cigarrillos de contrabando se consumieron en Panamá durante ese tiempo. Así mismo, la consultora calcula que el Estado dejó de percibir $183 millones en impuestos debido al comercio del tabaco ilegal.En el caso de Ecuador, el 83.6% de los cigarrillos que se consumen en el país sudamericano son de contrabando. En este caso, el Estado ecuatoriano perdió $312 millones en recaudación impositiva.En cambio, Costa Rica muestra un panorama distinto. El país centroamericano registró un declive en el consumo del tabaco ilegal, el cual se redujo un 44.6% en 2025, revirtiendo así una tendencia registrada cuatro años antes. Entre los años 2021 y 2025, Costa Rica consumió 0.7 billones de cigarrillos de contrabando. En lo que se refiere a la pérdida en la recaudación de impuestos, esta se registró en $89 millones.