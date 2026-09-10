A 25 años del 11-S: el día que Estados Unidos y el mundo dejaron de sentirse seguros

11 de septiembre de 2001. Una fecha que difícilmente alguien pueda borrar de su memoria. 25 años después, millones de personas todavía recuerdan qué estaban haciendo cuando vieron por televisión o escucharon, por boca de un vecino, que un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York (Estados Unidos).

La época era muy distinta a la actual. No existían las redes sociales como Facebook o Twitter —ahora X—, pero la noticia se propagó como la pólvora cuando las televisiones de todo el mundo conectaron con la señal en directo de CNN, la cadena de noticias de 24 horas que informó inicialmente de un ‘grave incidente’ ocurrido a las 8:46 a. m. en los cielos de Manhattan.

Las imágenes comenzaron a llegar a casas, oficinas, restaurantes e incluso colegios, donde las clases se detuvieron para seguir los acontecimientos. La sorpresa se convirtió en desconcierto a las 9:03 a. m., cuando un segundo avión impactó contra la Torre Sur. En ese momento quedó claro que no se trataba de un accidente, sino de un atentado terrorista sin precedentes.

A las 9:05 a. m., el entonces presidente George W. Bush recibió la noticia de los atentados de boca de su jefe de gabinete, Andrew Card, quien se acercó a susurrarle al oído mientras el mandatario participaba en una actividad de promoción de la lectura en una escuela primaria de Florida.

“El terrorismo no prevalecerá”, afirmó Bush en su primera intervención pública. Años después explicó que decidió permanecer sentado frente a los niños para evitar alarmarlos y transmitir una sensación de calma.

Mientras tanto, la tragedia se extendía. El vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, mientras que el vuelo 93 de United Airlines fue secuestrado. Los pasajeros y la tripulación de este último se enfrentaron a los secuestradores. El avión terminó estrellándose en un campo de Shanksville, Pensilvania. Su objetivo era el Capitolio, sede del Congreso estadounidense.

A bordo del Air Force One, Bush comenzó a tomar medidas ante un ataque cuya magnitud todavía era desconocida. Entre ellas estuvo la autorización para derribar aeronaves que no hubieran aterrizado. El país se encontraba prácticamente paralizado y el espacio aéreo estadounidense fue cerrado.

En Nueva York, las Torres Gemelas terminaron por derrumbarse. El humo cubrió el skyline de Manhattan y convirtió las calles cercanas al World Trade Center en un escenario de caos y desconcierto. Aquel lugar, símbolo financiero de Nueva York y parte del imaginario popular retratado en producciones como ‘Friends’ y ‘King Kong’, había desaparecido ante los ojos del mundo.

Las consecuencias no terminaron aquel día. La contaminación provocada por el polvo y los materiales liberados tras el colapso de las torres persistió durante meses y dejó efectos de largo plazo sobre la salud de los habitantes de Nueva York. Informes de la alcaldía publicados décadas después volvieron a poner bajo escrutinio la gestión de las autoridades sobre la calidad del aire tras los atentados.

El balance oficial dejó una cifra estremecedora: 2,753 personas murieron en el World Trade Center, 184 en el Pentágono y 40 en el vuelo 93.

Panamá también estuvo entre los países que perdieron ciudadanos aquel día. Siete panameños murieron en los atentados. Entre ellos estaba Diarelia Jovana Mena, una analista de computación de 28 años que hablaba por teléfono con su madre cuando uno de los aviones impactó contra la torre donde trabajaba, en el piso 104. Mena dejó a una hija de dos años, Carelia Barahona. Sus restos fueron recuperados en enero de 2002, en lo que hoy se conoce como la Zona Cero.