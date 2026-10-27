CIDH designa Viviana Giacaman Sarah a como relatora para la Libertad de Expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó a la periodista y politóloga chilena Viviana Giacaman Sarah como nueva relatora especial para la Libertad de Expresión (RELE), cargo que asumirá el próximo 1 de diciembre de 2026. La decisión fue remitida al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien expresó su conformidad con la designación, informó la CIDH en un comunicado divulgado el 26 de octubre. Para seleccionar a Giacaman Sarah, la Comisión tomó en cuenta sus cualidades profesionales, experiencia, capacidad técnica y liderazgo, así como sus habilidades para trabajar con Estados, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Más de 20 años de experiencia en derechos humanos

Giacaman Sarah cuenta con más de dos décadas de trayectoria en los ámbitos de la libertad de expresión, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. Es periodista y politóloga, y posee una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Desde la sociedad civil, lideró programas de protección a periodistas en 15 países y mantuvo una colaboración constante con la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. También se desempeñó como jefa de una oficina nacional de las Naciones Unidas y ocupó responsabilidades en comunicación estratégica en el Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile. Su experiencia incluye la movilización de recursos, la construcción de coaliciones y la comunicación estratégica, competencias que fueron consideradas durante el proceso de selección.

Proceso de selección