Dominio de España y el FC Barcelona en una gala coronada por Harry Kane

El fútbol español vive en estos momentos su mejor época, cuanto a títulos y a nivel de jugadores. Esto se está viendo reflejado en la coronación de las distintas distinciones individuales y al momento de decidir campeonatos internacionales.

En la reciente entrega del Balón de Oro , un total de 13 distinciones se entregaron durante la gala celebrada en Londres. De estas, ocho tuvieron un sabor español, ya sea de los jugadores o de loc clubes .

Los premios mayores se los llevaron los españoles, a excepción del Balón de Oro que fue para el inglés Karry Kane tras su extraordinaria temporada con el Bayern Múnich. A partir de ahí, el mejor jugador joven fue para Lamine Yamal , quien ganó este premio por tercera vez en su carrera y de manera consecutiva.

Uno de los fuertes argumentos para que Lamine se llevara el ‘premio gordo’ era su coronación en Nueva York con la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar de haber conseguido este título, no fue suficiente para quedarse con el Balón de Oro.

Incluso, hay que recordar que el juvenil llegó lesionado a esta cita y tan solo pudo marcar una anotación ante Arabia Saudita en el segundo partido de la fase de grupos.

El propio Vincent García, redactor jefe de France Football y director de la organización del Balón de Oro, dio detalles de como se dio la votación entre los españoles para esta distinción. En la carrera también estaban Rodri, Fabián Ruíz o Pau Cubarsí por hacerse con este premio y que venían de levantar la Copa del Mundo.

“Si analizamos los votos, en la selección española que ganó el Mundial, hubo una división entre Rodri y Lamine Yamal. Rodri le quitó algunos votos a Lamine en esta votación en particular. Hubo cierta dispersión de votos entre los españoles”.

“España era un colectivo, por lo que fue difícil destacar una actuación individual. Sabiendo que Lamine Yamal es campeón del mundo pero marcó un solo gol y empezó lesionado, a los miembros del jurado les costó diferenciar a los españoles y destacar a uno sobre otro”, reveló García.

Por si fuera poco, Lamine quedó tercero en la clasificación, por detrás de Mbappé y el propio Kane. Aunque, la diferencia entre el uno y el dos fue mínima, según García.

“Para los dos más primeros, Harry Kane y Kylian Mbappé, la diferencia fue mínima este año. La diferencia de puntos entre Kane y Mbappé es menor que la que hubo entre Rodri y Vinicius en 2024. Aquella fue de 41 puntos, y eso no era mucho ni siquiera entonces”.