Flávio Bolsonaro pide anular las elecciones en Brasil: ‘lo que sucedió hoy no fue algo normal’

El senador brasileño y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, rechazó los resultados electorales en Brasil y anunció que recurrirá a la vía judicial para solicitar la anulación de los comicios, al cuestionar las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral.

Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo más del 50 % de los votos y logró un nuevo mandato presidencial, Bolsonaro expresó dudas sobre los resultados y aseguró que existen situaciones que impiden reconocer la validez de la votación.

“Lo que sucedió hoy no fue algo normal, y eso es algo incluso inaceptable”, manifestó al referirse a las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones.

El dirigente también afirmó que recurrirá a los mecanismos legales para impugnar los resultados y solicitar la anulación de los comicios, al considerar que las circunstancias en las que se desarrolló la jornada electoral no permiten aceptar el resultado anunciado.

Asimismo, cuestionó la imposibilidad de determinar cuántos votos habría obtenido en determinadas zonas y sostuvo que las circunstancias en las que se desarrolló el proceso electoral justifican una revisión.

“Es imposible reconocer los resultados de las elecciones en el contexto en el que las cosas sucedieron”, afirmó.

Flávio Bolsonaro también aseguró que recurrirá a los mecanismos legales para impugnar los resultados y solicitar la anulación de las elecciones. “Vamos a usar nuestra jurisdicción, vamos a pedir la anulación de estas elecciones”, declaró.

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 07:00 p.m. (hora local de Brasil) de este domingo, tras cumplirse la extensión extraordinaria de dos horas ordenada por la Corte Suprema para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Lula da Silva superó a Flávio Bolsonaro en la recta final de la reñida segunda vuelta por la presidencia de Brasil.