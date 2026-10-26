Reelección de Lula en Brasil: así reaccionaron los presidentes de América Latina

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil provocó reacciones de diversos presidentes, quienes felicitaron al mandatario por su victoria en la segunda vuelta y expresaron su interés en mantener la cooperación con el país sudamericano.

Entre los mensajes destacó el del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien vinculó el resultado electoral brasileño con el avance de las fuerzas progresistas y lo relacionó con el panorama político de España, donde aspira a la reelección en los próximos comicios generales.

“¡Gran victoria para Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar”, publicó Sánchez en su cuenta de X.

Desde América Latina, varios mandatarios destacaron el desarrollo de la jornada electoral y la importancia de mantener los vínculos políticos y económicos con Brasil.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, felicitó al pueblo brasileño por la jornada electoral y dirigió un mensaje especial a Lula por su victoria.

“Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria. ¡Seguiremos trabajando juntos por nuestros países!”, publicó en X.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también celebró el resultado y destacó el papel de los ciudadanos brasileños en las elecciones.

“¡Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil! ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió en la red social.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó a Lula y resaltó los temas compartidos entre ambos países, especialmente en materia de integración y desarrollo.

“Felicidades Lula por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”, expresó.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hizo referencia a los vínculos históricos entre ambas naciones y a la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta.

“Somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones”, manifestó.

En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi informó que se comunicó con Lula para felicitarlo por su victoria y destacó el carácter democrático del proceso electoral.

“Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, escribió en X.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también envió sus felicitaciones y señaló que los países de la región tienen retos compartidos.

“Felicitaciones Lula da Silva por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”, publicó.

En Chile, el presidente José Antonio Kast confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Lula para felicitarlo por el resultado de las elecciones. Además, señaló que ambos países tienen intereses comunes y que su Gobierno buscará impulsar la integración económica y el combate al crimen organizado.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, felicitó al mandatario brasileño y reiteró su disposición a fortalecer las relaciones entre ambos países, próximas a cumplir 200 años de vínculos diplomáticos.

“Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza”, expresó.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, también saludó la victoria de Lula y destacó el desarrollo de los comicios como parte del fortalecimiento de las instituciones democráticas.

“En nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala, felicito a Lula por una gran victoria en las urnas y su reelección como presidente de Brasil”, manifestó.

En República Dominicana, el presidente Luis Abinader felicitó a Lula por su nuevo mandato y expresó su interés en continuar impulsando la integración regional.

“Al presidente Lula, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera”, señaló. También saludó al pueblo brasileño por la jornada electoral, que calificó de cívica y participativa.

Fuera de América Latina, China felicitó a Lula por su reelección y manifestó su intención de mantener la cooperación con Brasil.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, señaló que Pekín tomó nota del anuncio del Tribunal Superior Electoral brasileño sobre el resultado de la segunda vuelta.

“China tomó nota de que el Tribunal Superior Electoral de Brasil anunció que el presidente Lula ganó la segunda vuelta de las elecciones generales brasileñas y expresa su felicitación”, declaró.

Los gobiernos de Venezuela y Cuba también se pronunciaron sobre la victoria de Lula y destacaron aspectos relacionados con la soberanía nacional, la participación electoral y la cooperación latinoamericana.

La Cancillería venezolana felicitó al presidente brasileño y describió la participación en los comicios como una “contundente muestra de participación cívica y democrática”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, transmitió las felicitaciones del Gobierno y del pueblo de Cuba y calificó el resultado como una “histórica victoria electoral”.

En su mensaje, sostuvo que el triunfo contribuye a la continuidad de la lucha por la justicia social y el bienestar de los ciudadanos brasileños. También reiteró la disposición de La Habana a fortalecer los vínculos bilaterales y promover la integración regional.