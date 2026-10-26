Metro de Panamá: Línea 3 avanza con la conexión entre Panamá Oeste y la capital

La Línea 3 del Metro de Panamá entra en una nueva fase de construcción tras completarse la conexión del túnel que enlaza Panamá Oeste con la ciudad capital, un paso clave para avanzar hacia la circulación de los trenes entre las líneas 1 y 3 del sistema ferroviario.

Carlos Cedeño, director del proyecto de la Línea 3, explicó que este avance permitirá iniciar los trabajos de instalación de las líneas de rodaje y de los elementos electromecánicos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Según detalló el ingeniero, la conexión se encuentra detrás del muro que separaba ambos tramos del túnel, lo que marca el cierre de una etapa de excavación y abre paso a las siguientes fases de instalación y pruebas.

“Hoy finaliza esta etapa en la que ya tenemos una conexión directamente, detrás de este muro que está aquí a nuestras espaldas, que está la conexión entre el Oeste y la Ciudad Capital que va a permitir ya iniciar con los trabajos que son necesarios para poder hacer la circulación de trenes”, dijo.

Cedeño indicó que, una vez concluidos estos trabajos, se desarrollarán pruebas secuenciales para garantizar que el sistema opere de manera segura y fiable.

El director del proyecto señaló que las pruebas de los trenes se extenderán progresivamente hasta llegar a la estación de Albrook y al punto de conexión con la Línea 3, conforme avance la instalación de los componentes necesarios.

La conexión subterránea representa un paso importante para la integración de ambos sistemas y para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria que busca mejorar la movilidad entre Panamá Oeste y la capital.

“Con esta conexión ya nosotros podemos iniciar, con la instalación de las líneas de rodaje que van en este tramo que están construyendo y también la instalación de los elementos electromecánico”, añadió.