¡Jimmy Carter cumple 100 años! El presidente más longevo alcanza un hito histórico 19 meses después de ingresar en un hospicio

Jimmy Carter ha cumplido 100 años, un hito que antes era impensable. Ha marcado esta meta más de 19 meses después de ingresar en cuidados paliativos.

El 39.º presidente de los Estados Unidos, que es el expresidente vivo de mayor edad y el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos, sin duda ha aprovechado al máximo el siglo pasado.

Ya sea a través de su servicio militar, sus contribuciones a los asuntos exteriores como presidente, sus esfuerzos diplomáticos, sus lecciones de la escuela dominical o su trabajo voluntario con Hábitat para la Humanidad hasta bien entrados los 90 años, Carter siempre tuvo como objetivo generar un impacto significativo.

“Solo tenía una vida para vivir y quería vivirla como civil, con una oportunidad potencialmente más completa de servicio público variado”, escribió en sus memorias de 2010, White House Diary.

Actualmente, Carter, que ha estado en cuidados paliativos desde febrero de 2023, espera lograr un último objetivo antes de morir. Según su nieto Jason Carter, el expresidente declaró recientemente: “Solo intento llegar para votar por Kamala Harris”, según informó el Atlanta Journal-Constitution.

A pesar de que hizo una rara aparición pública en el funeral de su difunta esposa Rosalynn Carter el pasado noviembre, Carter está “físicamente limitado” y pasa su tiempo en casa con sus seres queridos.

“Esta es una parte importante de su camino de fe, y es una que no se puede experimentar en ningún otro momento de la vida, excepto en el final”, dijo Jason a la revista estadounidense PEOPLE en septiembre pasado, unos meses después de que su abuelo ingresara en un hospicio.

“Y, en ese sentido, creo que este ha sido un momento realmente significativo para él, y ha sido un momento de mucha reflexión”. En septiembre, varias estrellas y seres queridos se reunieron para un concierto de homenaje en Atlanta organizado para honrar el cumpleaños histórico del expresidente.

El evento, denominado “Jimmy Carter 100: A Celebration in Song”, contó con las actuaciones de Chuck Leavell, D-Nice, Drive-By Truckers, Eric Church, GROUPLOVE, Maren Morris, The War And Treaty y el Coro de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta.

“Es decir, ha estado en cuidados paliativos durante más de 19 meses y se ha debilitado físicamente y no puede hacer mucho por sí solo”, dijo Jason a PEOPLE sobre la salud de Carter. “Pero está comprometido emocionalmente y sigue teniendo experiencias y riendo, amando”.

Como parte de la celebración de su cumpleaños el 1 de octubre, el concierto de homenaje se transmitirá por Georgia Public Broadcasting, donde se espera que el presidente Carter lo vea.