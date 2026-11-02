María Elvira Salazar, la republicana que cuestiona a Trump por sus políticas migratorias

La congresista republicana María Elvira Salazar pasó de respaldar buena parte de la agenda de Donald Trump a cuestionar públicamente sus medidas migratorias. Recientemente, la legisladora le advirtió al presidente estadounidense que sus políticas “han ido demasiado lejos” y que los votantes hispanos que contribuyeron a su triunfo electoral en 2024 ahora se sienten traicionados. ”Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos”, expresó Salazar en su mensaje, en el que también pidió al mandatario prestar atención a la situación de los inmigrantes sin antecedentes penales. La declaración llamó la atención por provenir de una integrante del Partido Republicano que ha mantenido su respaldo a distintas iniciativas de Trump. Su mensaje se produce en la antesala de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que busca conservar su escaño en la Cámara de Representantes por el distrito 27 de Florida.

¿Quién es María Elvira Salazar?

Salazar nació en Miami, Florida, en una familia de origen cubano. Sus padres emigraron de Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder y ella pasó buena parte de su infancia en Puerto Rico. Estudió periodismo en la Universidad de Miami y obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Antes de entrar a la política, desarrolló una trayectoria en medios de comunicación en español, con trabajos en Telemundo, Univisión, AmericaTeve, MegaTV y CNN en Español. Salazar comenzó su carrera electoral en 2018, cuando se postuló por primera vez a la Cámara de Representantes por el distrito 27 de Florida. En esa contienda perdió frente a la demócrata Donna Shalala. En 2020 volvió a competir y consiguió el escaño, con el respaldo de Trump, quien entonces la describió como una persona que amaba a su país y a su estado. Posteriormente fue reelegida en 2022 y 2024. Durante su paso por el Congreso ha respaldado distintas posiciones de la administración republicana, entre ellas su política hacia Cuba y Venezuela, las presiones contra el Gobierno cubano y el operativo militar del 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro.

¿Por qué cuestionó las políticas migratorias de Trump?

Salazar afirmó que, durante julio, el Gobierno detuvo a 50.000 personas y que la mitad no tenía antecedentes penales. Esa cifra fue presentada por la congresista en su mensaje. “No estoy hablando de amnistía, estoy hablando de darles una vida digna en la tierra prometida y solo usted puede hacerlo”, expresó al dirigirse a Trump. La reacción también generó respuestas desde el Partido Demócrata, que cuestionó la postura de Salazar y recordó su respaldo a los planes para aumentar el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo encargado de ejecutar buena parte de las medidas migratorias del Gobierno.

Trump respalda la reelección de María Elvira Salazar

Pese a las diferencias expresadas por Salazar sobre la política migratoria, Trump manifestó públicamente su respaldo a la congresista. En una publicación en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que la legisladora está haciendo un buen trabajo en representación de los habitantes del distrito 27 de Florida y anunció su “respaldo total” para la reelección. El presidente también lanzó críticas contra el candidato demócrata Eliott Rodríguez, a quien calificó de “radical” y acusó de promover aumentos de impuestos y una política de fronteras abiertas. Esas afirmaciones corresponden a los señalamientos de Trump en su publicación. “María Elvira Salazar tiene mi respaldo completo y total para la reelección. ¡Salgan a votar por María!”, escribió el mandatario.

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