Mujer sale bajo fianza tras dejar a sus cuatro hijos solos para viajar en crucero

Nathalie Belizaire, de 29 años, quedó en libertad bajo fianza después de ser acusada de dejar solos, durante tres días, a sus cuatro hijos, incluido un bebé de dos meses, mientras realizaba un crucero hacia Las Bahamas. Belizaire enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil sin gran daño corporal.

Fue detenida el lunes 28 de septiembre cuando desembarcaba del crucero Carnival Conquest en PortMiami, tras regresar de su viaje.

Los menores fueron encontrados escondidos en un baño

El caso salió a la luz el sábado 26 de septiembre, cuando el padre del bebé de dos meses acudió al apartamento de Belizaire en North Miami Beach.

Según el informe policial, había visto días antes una publicación de la mujer en WhatsApp que parecía mostrar un boleto para un crucero.

Informa ABC News qué, el hombre aseguró que Belizaire le había dicho que los niños quedarían bajo el cuidado de su bisabuela. Sin embargo, al llegar a la casa escuchó voces de los menores y observó que había una televisión encendida, por lo que llamó al 911.

La Policía de North Miami Beach y equipos de Miami-Dade Fire Rescue ingresaron al apartamento. Allí encontraron a los cuatro niños juntos y escondidos en el baño, sin ningún adulto presente. Los menores tienen 2 meses, 2, 7 y 9 años, según los reportes policiales citados por medios locales.

Las cámaras corporales de los agentes registraron el momento del rescate y las imágenes fueron difundidas por medios de Florida.

Fue liberada con una fianza de $10,000

Durante una audiencia celebrada el martes, la jueza de circuito de Miami-Dade, Mindy Glazer, expresó preocupación por las circunstancias descritas en el expediente. La defensa sostuvo que Belizaire niega las acusaciones y recordó que se trata de señalamientos que aún deben resolverse judicialmente, según CBS News.

La jueza estableció una fianza de $2,500 por cada uno de los cuatro cargos, para un total de $10,000.

Ella también ordenó que Belizaire no tenga contacto con sus hijos, directa o indirectamente, mientras avanza el proceso correspondiente.