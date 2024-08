Ortega: ‘Lula y Petro están compitiendo por ser representantes de los yanquis’

La crisis política en Venezuela no solo está poniendo en entredicho la legitimidad de la victoria del presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, sino que está revelando las divisiones en la izquierda latinoamericana ante un panorama que se agrava al pasar de los días. El último episodio se dio durante la XI Cumbre de Presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En ese foro, Maduro estuvo flanqueado por los líderes de los únicos países que lo apoyan, entre los que se encontraban Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Luis Arce (Bolivia). Durante un cónclave virtual, Ortega pronunció un discurso este lunes 26 de agosto en el que criticó las últimas gestiones y declaraciones de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia).

Ortega inició su intervención dedicándole una serie de críticas a Lula da Silva.

“Llevas ya dos períodos de gobierno, y parece que te gusta ser presidente, y de esa presidencia de ese gran país que es Brasil, quieres convertirte en el representante de los yanquis en América Latina. Por eso rompimos relaciones con Brasil”, espetó Ortega acompañado de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Acompañado de retratos del difunto expresidente venezolano Hugo Chávez y el líder revolucionario nicaragüense Augusto César Sandino, Ortega justificó de esa manera la expulsión el pasado 8 de agosto del embajador brasileño en Managua, Breno de Souza Brasil Días da Costa. El motivo: no asistió a la celebración del cuadragésimo quinto aniversario de la Revolución Sandinista. Sin más dilación, Lula invocó el principio de reciprocidad y ese mismo día replicó la acción de Ortega con la embajadora nicaragüense en Brasil, Fulvia Castro.

“Nosotros tenemos dignidad y soberanía, y la forma en la que se comportó Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela es algo vergonzoso. Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los gobiernos arrastrados de América Latina. ¡Te estás arrastrando también Lula! Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Fueron extraordinarias cuando fuiste presidente por primera vez, pero recuerda también los alborotos y los escándalos como Lava Jato. ¡Acuérdate bien de todo eso! Aparentemente, esos no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. ¡Si quieres que te respeten, respétanos! ¡Respeta la victoria del presidente Nicolás Maduro y no andes ahí de arrastrado!”, le reclamó al también líder del Partido de los Trabajadores de Brasil.

Las declaraciones de Ortega fueron aplaudidas al otro lado de la línea por Maduro en Caracas, quien se encontraba junto a sus simpatizantes, quienes al igual que él aplaudieron con vítores las palabras de Ortega.

Sin embargo, Ortega no se detuvo allí y le dedicó unas palabras a Gustavo Petro.

“Y qué voy a decir de Petro, pobre Petro. A Petro lo veo compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis de América Latina. El pobre Petro no tiene la fuerza que tiene lógicamente Brasil. (...) Brasil, con ese gobierno de Lula.... Alguna vez era un gigante bueno, pero ahora es Goliat arrasando con David en América Latina, y Lula no lo va a poder hacer”, prosiguió.

Cabe destacar que el pasado 24 de junio tanto Lula como Petro difundieron un comunicado conjunto, el en el que, entre otras cosas, insistieron en la difusión de la ’publicación transparente de datos desglosados y verificables’ de las actas electorales que certifiquen la victoria de Maduro. Una victoria proclamada a favor del oficialismo que, en medio de la controversia, fue anunciada por el Consejo Nacional Electoral y respaldada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Ambos jefes de Estado además subrayaron en dicho comunicado que la normalización política de Venezuela pasa por “el reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad” al tiempo que hicieron un llamado “a todos los involucrados a evitar recurrir a actos de violencia y represión”.

Cabe destacar que ambos presidentes junto con el mexicano Andrés Manuel López Obrador propusieron recientemente tanto a Maduro como a la oposición venezolana una repetición electoral, algo que ambos sectores rechazaron categóricamente. En ese caso, Maduro les contestó que no practica la que considera como ‘diplomacia de micrófono’.