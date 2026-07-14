Petro exige justicia tras la muerte de un colombiano abatido por el ICE en Estados Unidos

El caso permanece bajo investigación del <b>FBI</b> y de la <b>Fiscalía General del estado de Maine</b>, mientras las autoridades buscan determinar <b>si el uso de la fuerza estuvo justificado</b>.La muerte de <b>Durán </b>ocurrió apenas una semana después de que otro migrante latinoamericano, el mexicano <b>Lorenzo Salgado</b>, falleciera tras recibir disparos de agentes durante un operativo en <b>Houston, Texas</b>. En ambos episodios, las autoridades argumentaron inicialmente que <b>los funcionarios actuaron en defensa propia</b>.En medio de la creciente polémica por estos incidentes, el <b>ICE </b>ordenó este martes <b>la suspensión temporal de las detenciones de inmigrantes mediante interceptaciones de vehículos</b>, una medida que busca revisar este tipo de procedimientos mientras continúan las investigaciones.