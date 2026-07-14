Petro exige justicia tras la muerte de un colombiano abatido por el ICE en Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este martes una respuesta contundente de las autoridades estadounidenses tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán, de 26 años, quien recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el estado de Maine. El caso ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias y ha abierto una investigación federal. A través de su cuenta en la red social X, Petro calificó el hecho como un “asesinato en manos del Gobierno de los Estados Unidos” y sostuvo que la muerte del joven obedeció a que fue tratado “como un ser inferior y sin derechos”. Además, solicitó a la diplomacia colombiana impulsar las acciones legales y humanitarias necesarias para que el caso sea esclarecido y pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Un operativo que terminó en tragedia

Joan Sebastián Durán, oriundo de Bucaramanga, se dirigía el lunes hacia uno de sus dos empleos cuando fue interceptado por agentes del ICE, quienes presuntamente buscaban a otra persona. Según la versión preliminar de las autoridades estadounidenses, el conductor no detuvo el vehículo a tiempo, por lo que un agente interpretó que intentaba escapar y que el automóvil podía representar una amenaza. Bajo ese argumento, el funcionario abrió fuego alegando defensa propia. Tras recibir los disparos, el vehículo se detuvo y los agentes sacaron a Durán del automóvil. De acuerdo con testigos citados por medios locales, el colombiano alcanzó a pronunciar sus últimas palabras: “Intenté detenerme”, antes de fallecer. Sin embargo, personas que presenciaron el incidente han puesto en duda la versión oficial y aseguran que el vehículo no parecía dirigirse contra los agentes. A ello se suma que la oficina del senador independiente Angus King informó que Durán no era el objetivo inicial del operativo.

Colombia solicita explicaciones

La Embajada de Colombia en Washington informó que activó la asistencia consular para acompañar a la familia del fallecido y confirmó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información detallada sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Mientras tanto, Omar Durán, padre de la víctima, viajó a Bogotá para iniciar los trámites legales correspondientes. En declaraciones a medios colombianos, explicó que su hijo residía legalmente en Estados Unidos con permiso de trabajo, junto a su esposa y su hija de tres años. Organizaciones de apoyo a migrantes también señalaron que el colombiano contaba con número de Seguro Social y documentación laboral vigente, al tiempo que calificaron su muerte como injustificada.

Investigación en curso y cambio de directrices del ICE