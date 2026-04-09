Rusia y China vetan resolución sobre el estrecho de Ormuz respaldada por Panamá

El vicecanciller de la República de Panamá, Carlos Hoyos, informó que la resolución propuesta por Baréin ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la crisis en el estrecho de Ormuz no logró ser adoptada este martes, a pesar de contar con un respaldo mayoritario de los miembros. Durante sus declaraciones, el diplomático detalló que la iniciativa, que había sido objeto de amplios debates internacionales tras la convocatoria liderada por el Reino Unido, obtuvo 11 votos a favor; sin embargo, fue bloqueada de manera definitiva por el veto ejercido por Rusia y China.

Hoyos explicó que, tras este revés diplomático, la posibilidad de retomar las discusiones sobre una nueva propuesta queda supeditada a la voluntad de las naciones proponentes. En ese sentido, señaló que serían estos países los encargados de determinar si presentarán una resolución reformulada para la consideración del Consejo de Seguridad en el futuro cercano. La situación en el estrecho de Ormuz continúa siendo una preocupación central para la comunidad internacional debido a su importancia estratégica para el comercio global y la seguridad marítima. Su interrupción ha generado inquietud en los mercados internacionales, debido al impacto directo que tiene sobre los precios de la energía y el abastecimiento global. En las últimas semanas, la seguridad en la zona se ha visto comprometida por ataques contra buques comerciales e infraestructuras energéticas, lo que ha intensificado la presión internacional para encontrar una solución que garantice la libre navegación.