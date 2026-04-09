Melania Trump niega cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y exige frenar acusaciones falsas

<b>Melania Trump</b> aseguró que su primer contacto con Epstein ocurrió en el año 2000 durante un evento social al que asistió junto a su esposo, el presidente <b>Donald Trump</b>.Reconoció que coincidieron ocasionalmente en círculos sociales en <b>Nueva York </b>y <b>Palm Beach</b>, pero insistió en que nunca existió una relación personal. 'Coincidir en los mismos eventos era algo habitual, pero no significa que hubiera vínculo alguno', explicó.Además, rechazó cualquier insinuación de conocimiento sobre los abusos cometidos por <b>Epstein</b>. 'Nunca tuve información sobre sus actividades delictivas', afirmó.<b>Rechazo a rumores y defensa pública</b>La primera dama también negó haber sido presentada a su esposo por <b>Epstein </b>y descartó cualquier participación en actividades relacionadas con el caso. Subrayó que nunca visitó la isla privada del financiero ni viajó en su avión.Asimismo, rechazó que su nombre figure en documentos judiciales o investigaciones oficiales vinculadas al caso. <b>'No soy testigo, no soy víctima y no he estado involucrada de ninguna manera'</b>, enfatizó.<b>Melania Trump </b>atribuyó las acusaciones a campañas malintencionadas con fines políticos y económicos, y pidió al público ser cauteloso ante la información que circula en redes.<b>Referencia a su historia personal</b>Durante su intervención, la primera dama también hizo alusión a su libro autobiográfico, en el que relata cómo conoció a <b>Donald Trump </b>en 1998 en <b>Nueva York</b>, desmarcando así cualquier versión que sugiera intermediación de <b>Epstein </b>en su relación.