Melania Trump niega cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y exige frenar acusaciones falsas

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, reapareció públicamente este jueves en la Casa Blanca para desmentir de forma categórica cualquier relación con el financiero Jeffrey Epstein, figura central de uno de los escándalos de abuso más notorios en la historia reciente del país. En una comparecencia sin preguntas, Melania Trump calificó como “mentiras” las versiones que la vinculan con Epstein y exigió que cesen de inmediato. “Nunca he sido amiga de Epstein, nunca he tenido ninguna relación con él ni con su cómplice”, afirmó, en referencia también a Ghislaine Maxwell.

Contexto: el peso del caso Epstein

El caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual y abuso de menores, ha implicado durante años a figuras influyentes del ámbito político, empresarial y social en Estados Unidos, generando un alto nivel de escrutinio público. En ese contexto, cualquier mención o vínculo —real o no— con Epstein ha tenido repercusiones mediáticas significativas. La intervención de la primera dama se produce tras la circulación de imágenes, rumores y publicaciones en redes sociales que sugerían una relación inexistente, según su versión.

“Nunca tuve conocimiento de sus delitos”