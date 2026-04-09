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Melania Trump niega cualquier vínculo con Jeffrey Epstein y exige frenar acusaciones falsas

Melania Trump ofreció una declaración sin preguntas desde la Casa Blanca para desmentir vínculos con Jeffrey Epstein.
Melania Trump ofreció una declaración sin preguntas desde la Casa Blanca para desmentir vínculos con Jeffrey Epstein. AFP
Por
Darine Waked
  • 09/04/2026 14:19
La primera dama responde a versiones difundidas en redes, defiende su reputación y rechaza relación con caso de abuso que sacudió a Estados Unidos

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, reapareció públicamente este jueves en la Casa Blanca para desmentir de forma categórica cualquier relación con el financiero Jeffrey Epstein, figura central de uno de los escándalos de abuso más notorios en la historia reciente del país.

En una comparecencia sin preguntas, Melania Trump calificó como “mentiras” las versiones que la vinculan con Epstein y exigió que cesen de inmediato. “Nunca he sido amiga de Epstein, nunca he tenido ninguna relación con él ni con su cómplice”, afirmó, en referencia también a Ghislaine Maxwell.

Contexto: el peso del caso Epstein

El caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual y abuso de menores, ha implicado durante años a figuras influyentes del ámbito político, empresarial y social en Estados Unidos, generando un alto nivel de escrutinio público.

En ese contexto, cualquier mención o vínculo —real o no— con Epstein ha tenido repercusiones mediáticas significativas. La intervención de la primera dama se produce tras la circulación de imágenes, rumores y publicaciones en redes sociales que sugerían una relación inexistente, según su versión.

“Nunca tuve conocimiento de sus delitos”

Melania Trump aseguró que su primer contacto con Epstein ocurrió en el año 2000 durante un evento social al que asistió junto a su esposo, el presidente Donald Trump.

Reconoció que coincidieron ocasionalmente en círculos sociales en Nueva York y Palm Beach, pero insistió en que nunca existió una relación personal. “Coincidir en los mismos eventos era algo habitual, pero no significa que hubiera vínculo alguno”, explicó.

Además, rechazó cualquier insinuación de conocimiento sobre los abusos cometidos por Epstein. “Nunca tuve información sobre sus actividades delictivas”, afirmó.

Rechazo a rumores y defensa pública

La primera dama también negó haber sido presentada a su esposo por Epstein y descartó cualquier participación en actividades relacionadas con el caso. Subrayó que nunca visitó la isla privada del financiero ni viajó en su avión.

Asimismo, rechazó que su nombre figure en documentos judiciales o investigaciones oficiales vinculadas al caso. “No soy testigo, no soy víctima y no he estado involucrada de ninguna manera”, enfatizó.

Melania Trump atribuyó las acusaciones a campañas malintencionadas con fines políticos y económicos, y pidió al público ser cauteloso ante la información que circula en redes.

Referencia a su historia personal

Durante su intervención, la primera dama también hizo alusión a su libro autobiográfico, en el que relata cómo conoció a Donald Trump en 1998 en Nueva York, desmarcando así cualquier versión que sugiera intermediación de Epstein en su relación.

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