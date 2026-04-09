Muere Luis H. Moreno, referente de la banca y la literatura en Panamá

El fallecimiento de Luis Horacio Moreno Tejeira, confirmado la tarde de este jueves 9 de abril, ha generado pesar tanto en el ámbito cultural como en el financiero del país. Conocido como “Lucho” Moreno, su legado trasciende generaciones al haber combinado una sólida carrera en la banca con una profunda vocación intelectual, centrada en la ética, el civismo y el desarrollo nacional.

Trayectoria internacional y liderazgo en la banca

Su formación académica lo llevó a ciudades como San Francisco y París, hasta culminar sus estudios con honores en agronomía en la Universidad de Arkansas en 1955. Años más tarde, en 1970, marcó un hito al convertirse en el primer panameño en asumir la gerencia general y presidencia de The Chase Manhattan Bank en el país, consolidando su papel como referente en el sistema financiero. Además, representó a Panamá ante organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, participando en discusiones clave sobre economía y desarrollo.

Compromiso con la educación y el civismo

Moreno también dejó una huella significativa en la formación académica, desempeñándose como profesor en instituciones como la Universidad Santa María la Antigua y la Universidad Tecnológica de Panamá. En 1998, fundó la Fundación Panameña de Ética y Civismo, una iniciativa orientada a promover valores ciudadanos y fortalecer la conciencia social en el país. Su liderazgo también se reflejó en el movimiento rotario, donde presidió los clubes de David y de Panamá, impulsando proyectos innovadores que fomentaron el debate público y la participación comunitaria.

Aporte literario y reconocimiento nacional

Como escritor, desarrolló una obra enfocada en temas técnicos, económicos y reflexivos, abordando el futuro de Panamá desde una perspectiva ética y analítica. Su trayectoria fue reconocida recientemente, en enero de 2025, cuando recibió la Condecoración Nacional de la Orden Manuel Amador Guerrero en el Grado de Gran Cruz, otorgada por el presidente José Raúl Mulino.

Un legado que trasciende generaciones