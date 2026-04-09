Muere Luis H. Moreno, referente de la banca y la literatura en Panamá

Moreno también dejó una huella significativa en la formación académica, desempeñándose como profesor en instituciones como la <b>Universidad Santa María la Antigua </b>y la <b>Universidad Tecnológica de Panamá</b>.En 1998, fundó la <b>Fundación Panameña de Ética y Civismo</b>, una iniciativa orientada a promover valores ciudadanos y fortalecer la conciencia social en el país.Su liderazgo también se reflejó en el movimiento rotario, donde presidió los clubes de <b>David </b>y de <b>Panamá</b>, impulsando proyectos innovadores que fomentaron el debate público y la participación comunitaria.