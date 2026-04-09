Panamá y Argentina pactan hoja de ruta para un acuerdo comercial bilateral

El fortalecimiento de los lazos comerciales entre Panamá y el Cono Sur ha dado un paso decisivo. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, sellaron los Términos de Referencia (TDRs) que servirán de base para una nueva relación comercial bilateral.

Este instrumento jurídico define la estructura técnica y política para negociaciones que buscan ser flexibles y progresivas. El enfoque principal se centra en cuatro pilares: fortalecimiento del comercio preferencial, cooperación mutua, facilitación de procesos comerciales y la atracción de inversiones, informo el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de un comunicado.

Compromiso y visión estratégica

El ministro de Comercio panameño destacó la importancia de la responsabilidad compartida en este proceso. “Este es un paso que ambos países construimos con responsabilidad. Panamá participa consciente de su rol, como Hub para acercar al comercio de distintos destinos, aportando mayor fluidez en las relaciones comerciales”, afirmó Moltó.

Desde la perspectiva argentina, Quirno señaló que este acuerdo es la llave para la expansión de sus industrias. “Estos Términos de referencia nos enfocan en el objetivo de lograr un intercambio beneficioso para ambos países. Son el punto de partida para que empresas argentinas accedan a más mercados”, destacó Quirno.

Integración con el Mercosur

La firma de estos TDRs no es un hecho aislado; forma parte de la estrategia de internacionalización que Panamá ejecuta tras su acercamiento a los Estados parte del Mercosur. La meta es clara: abrir una fase de integración complementaria donde Panamá funcione como la plataforma regional de servicios y logística para Centroamérica y el Caribe.

Para consolidar esta visión, la misión oficial incluyó reuniones con actores clave como: la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la Cámara de Diputados y la Legislatura de Buenos Aires, busca posicionar a Panamá como plataforma regional para servicios, logística e inversión.

De acuerdo con el MICI, el objetivo es posicionar a Panamá como plataforma regional para comercio, servicios, logística e inversión e identificar oportunidades concretas de inversión y establecimiento de operaciones argentinas en Panamá.

Esta misión forma parte de la nueva etapa de relacionamiento económico que Panamá impulsa con los Estados parte del Mercosur, luego de su entrada en bloque comercial.

“El objetivo se enfoca en abrir una nueva etapa de integración práctica y complementaria, en la que Panamá actúe como facilitador de la internacionalización de empresas argentinas hacia Centroamérica, el Caribe y otros mercados de la región”, puntualizó.