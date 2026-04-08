Cooperativas en Panamá alcanzan los $2,498 millones en activos a febrero

En un hecho sin precedentes, nueve cooperativas adscritas a la Coordinadora de Cooperativas a nivel nacional se reunieron con el equipo del Banco Nacional de Panamá (Banconal) para establecer una hoja de ruta conjunta.El encuentro estuvo encabezado por el gerente general del Banconal, Javier Carrizo, y la representación del Ipacoop conformada por la directora ejecutiva Erika Vargas de González, el subdirector ejecutivo Boris Allara y el jefe de cumplimiento Amílcar Ábrego.El objetivo central de este acercamiento es promover alianzas estratégicas que fortalezcan la gestión del sistema cooperativo nacional. Durante el conversatorio, se elevaron propuestas relacionadas a la intermediación financiera para mejorar el acceso, la calidad y la innovación de los servicios.