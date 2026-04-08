MICI propondrá en Consejo de Gabinete la creación de nueva zona franca en Colón

En la sesión, presidida por la viceministra de Comercio Exterior encargada, Noris Palacios, en representación del ministro Julio Moltó, también se anunció el otorgamiento de ocho nuevas licencias de operación y la aprobación de dos modificaciones para ampliar áreas operativas y actividades de ensamblaje.Este crecimiento está respaldado por capital nacional e internacional proveniente de naciones como Ecuador, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, reafirmando la competitividad de Panamá. Las operaciones, que se distribuirán en sectores como Panapark Free Zone, Zona Franca de Albrook, Zona Franca del Istmo y Panexport, abarcan servicios logísticos, manufactura, procesamiento de productos y alquiler de bienes raíces.Según destacó el director general de Zonas Francas y secretario técnico de la sesión, Rodrigo Jaén, el proceso incluyó una rigurosa debida diligencia de los planes de inversión, garantizando un impacto que se traduce en la proyección de más de 4,800 empleos directos e indirectos, fortaleciendo así la posición del país como plataforma estratégica de alto valor agregado a nivel internacional.