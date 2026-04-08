MICI propondrá en Consejo de Gabinete la creación de nueva zona franca en Colón

Durante la segunda reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) de marzo de 2026, la Dirección General de Zonas Francas (DGZF) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció que presentará ante el Consejo de Gabinete la propuesta para el establecimiento de una nueva zona franca en la provincia de Colón.

Esta iniciativa forma parte de un impulso económico que suma más de $24.8 millones en nuevas inversiones, de los cuales más de $18.7 millones están destinados específicamente al desarrollo de la nueva zona franca en Colón, mientras que $6.1 millones corresponden a empresas ya autorizadas, detalló el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de un comunicado.

La nueva zona franca en la ciudad de Colón busca dinamizar la economía de la provincia panameña, donde desde 1948 opera la Zona Libre de Colón (ZLC), considerada la más grande de América y la segunda del mundo. A lo largo de los años, la ZLC ha funcionado como un epicentro logístico y comercial, siendo el principal núcleo de importación, reexportación y distribución en la región, destacando por sus beneficios fiscales y comerciales.