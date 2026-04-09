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Economía

Panamá y Grecia se unirán para fortalecer el sector naviero y turístico

Para el Gobierno, estas gestiones diplomáticas permiten que Panamá sea visto con mayor objetividad y seriedad desde fuera.
Para el Gobierno, estas gestiones diplomáticas permiten que Panamá sea visto con mayor objetividad y seriedad desde fuera. Deposit Photo
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Lourdes García Armuelles
  • 09/04/2026 13:39
Grecia es la principal potencia naviera del mundo y mantiene una participación crítica tanto en el registro de naves panameño como en la actividad logística de la región

El presidente José Raúl Mulino anunció este miércoles la organización de una misión oficial hacia Grecia.

Durante su intervención, el mandatario subrayó que el viaje es de vital importancia debido a que Grecia es la principal potencia naviera del mundo y mantiene una participación crítica tanto en el registro de naves panameño como en la actividad logística de la región.

En el marco de esta visita a Atenas, Mulino tiene previsto la firma de un acuerdo de cooperación en materia de turismo, con el objetivo de que Panamá adopte las mejores prácticas griegas en la programación y gestión de flujos masivos de visitantes internacionales.

Ante las voces críticas que cuestionan la frecuencia de sus traslados al exterior, Mulino aseguró que continuará viajando siempre que sea necesario para atraer inversiones y garantizar que las misiones comerciales o profesionales panameñas sean debidamente atendidas y conectadas en el extranjero.

El mandatario defendió que estas gestiones diplomáticas permiten que Panamá sea visto con mayor objetividad y seriedad desde fuera, logrando que los comentarios positivos internacionales superen, en ocasiones, la narrativa de los titulares locales.

“Con esta misión, el gobierno busca no solo fortalecer el sector marítimo, sino también asegurar que el cuerpo diplomático coadyuve activamente en la proyección de una imagen país dinámica y abierta al progreso”, sentenció.

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