Panamá y Grecia se unirán para fortalecer el sector naviero y turístico

El presidente José Raúl Mulino anunció este miércoles la organización de una misión oficial hacia Grecia.

Durante su intervención, el mandatario subrayó que el viaje es de vital importancia debido a que Grecia es la principal potencia naviera del mundo y mantiene una participación crítica tanto en el registro de naves panameño como en la actividad logística de la región.

En el marco de esta visita a Atenas, Mulino tiene previsto la firma de un acuerdo de cooperación en materia de turismo, con el objetivo de que Panamá adopte las mejores prácticas griegas en la programación y gestión de flujos masivos de visitantes internacionales.