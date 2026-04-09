Panamá y Grecia se unirán para fortalecer el sector naviero y turístico

<b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">El presidente José Raúl Mulino</a></b> anunció este miércoles la organización de una misión oficial hacia Grecia. Durante su intervención, el mandatario subrayó que el viaje es de vital importancia debido a que Grecia es la principal potencia naviera del mundo y mantiene una participación crítica tanto en el registro de naves panameño como en la actividad logística de la región. En el marco de esta visita a Atenas, Mulino tiene previsto la firma de un acuerdo de cooperación en materia de turismo, con el objetivo de que Panamá adopte las mejores prácticas griegas en la programación y gestión de flujos masivos de visitantes internacionales.