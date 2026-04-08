Banco Mundial prevé crecimiento robusto para Panamá en 2026, pese a presiones por conflicto en Medio Oriente

El Banco Mundial (BM) proyecta que la economía panameña crecerá un 3.9% en 2026, consolidándose como el tercer país con el desempeño más dinámico de América Latina y el Caribe. “Hay algunas preocupaciones por mantener la dinámica de la deuda y la situación de la inflación en un nivel sólido, pero Panamá es uno de esos países que han podido aprovechar o ha tenido una mejora gracias al conflicto del Medio Oriente”, así respondió William Maloney, economista jefe del organismo, a La Estrella de Panamá, tras ser consultado sobre sus expectativas económicas para el país, durante una conferencia virtual este miércoles, donde se presentaron los resultados del Panorama Económico de América Latina y el Caribe. Maloney también destacó que el desempeño del Canal de Panamá podría jugar un papel clave en este escenario, en medio de la reconfiguración de las rutas comerciales internacionales. “Existe cierta especulación de que habrá un aumento en el tránsito a través del Canal de Panamá como resultado de rutas comerciales menos fluidas en Medio Oriente y otras regiones, lo que probablemente tendría un impacto positivo en la economía de Panamá. Sin embargo, también hay mucha incertidumbre porque la situación es muy cambiante”, señaló.

Las cifras

Las estadísticas del BM muestran que Panamá se sitúa en la cuarta posición de toda la región (América Latina y el Caribe) en cuanto a proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real. Dichos resultados muestran que Panamá supera significativamente el promedio de las economías más grandes de la región como Brasil (1.6%), México (1.3%), Colombia (2.2%) y Chile (2.4%). Solo es superado por Guyana (16.3%), Paraguay (4.4%) y Surinam (4%). La gran mayoría de los países de la lista muestran tasas positivas, lo que indica una fase de recuperación o expansión económica generalizada, en medio del conflicto del Medio Oriente que pone presión en el alza del precio del combustible.

Resiliencia

Tras la reciente actualización de las proyecciones económicas del BM, el economista Eric Molino Ferrer manifestó un optimismo moderado respecto a la resiliencia del país, aunque advirtió sobre la necesidad de ajustar estas expectativas ante el complejo panorama geopolítico actual. Para el economista, Panamá mantiene una capacidad excepcional para crecer por encima del promedio de Latinoamérica, respaldada por fundamentos económicos robustos y una mejora en las finanzas nacionales que ha logrado reducir el riesgo país, transmitiendo una confianza vital para la atracción de inversiones. Sin embargo, subrayó que las cifras presentadas por el organismo multilateral no integran el impacto reciente del conflicto en Irán, cuya presión inflacionaria podría obligar a una revisión a la baja. Ferrer planteó que, si bien Panamá se mantiene alejado de un escenario de recesión —a diferencia de economías en Europa o Asia que enfrentan situaciones mucho más críticas por su dependencia del golfo Pérsico—, el crecimiento real dependerá de factores internos clave. Entre ellos, destacó la importancia de obtener visibilidad a corto plazo sobre la reapertura de la mina para la reactivación de puestos de trabajo y el papel fundamental que debe jugar el sector de la construcción para que los beneficios del crecimiento lleguen a los segmentos de menores ingresos. “En definitiva, aunque se espera una ligera desaceleración, la economía panameña se perfila como una de las más resistentes frente a la volatilidad del mercado global”, recalcó el economista.

Condiciones financieras