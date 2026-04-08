Banco Mundial prevé crecimiento robusto para Panamá en 2026, pese a presiones por conflicto en Medio Oriente

Las estadísticas del BM muestran que Panamá se sitúa en la cuarta posición de toda la región (América Latina y el Caribe) en cuanto a proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real.Dichos resultados muestran que Panamá supera significativamente el promedio de las economías más grandes de la región como Brasil (1.6%), México (1.3%), Colombia (2.2%) y Chile (2.4%). Solo es superado por Guyana (16.3%), Paraguay (4.4%) y Surinam (4%).La gran mayoría de los países de la lista muestran tasas positivas, lo que indica una fase de recuperación o expansión económica generalizada, en medio del conflicto del Medio Oriente que pone presión en el alza del precio del combustible.