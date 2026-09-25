Susan Sarandon y Hannah Einbinder, entre los detenidos en protesta frente a la ONU

Las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder estuvieron entre las personas detenidas este jueves en Nueva York durante una protesta contra la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La manifestación se realizó frente a la sede de la ONU y fue convocada por Jewish Voice for Peace, que organizó una sentada para exigir el fin del suministro de armas estadounidenses a Israel. Los participantes bloquearon una vía cercana al complejo de Naciones Unidas y portaron camisetas y pancartas con mensajes en apoyo a Palestina.
La policía de Nueva York informó que sus agentes emitieron varias advertencias para que los manifestantes despejaran la intersección. Según las autoridades, algunas personas permanecieron en el lugar y continuaron bloqueando la vía, por lo que fueron llevadas bajo custodia.
Imágenes difundidas por agencias de noticias muestran a Sarandon, ganadora del Óscar y protagonista de Thelma & Louise, siendo esposada y trasladada por agentes policiales. Einbinder, conocida por su papel en la serie Hacks, también fue detenida durante la protesta.
La cifra de detenidos varía según las fuentes. Reuters informó inicialmente de al menos 30 arrestos, mientras que Jewish Voice for Peace aseguró que más de 100 personas fueron detenidas durante la manifestación.
Entre los detenidos también figuraron la candidata demócrata al Congreso Darializa Avila Chevalier y el concejal de Nueva York Chi Ossé, según Reuters.
Otros rostros conocidos participaron en la concentración, entre ellos las actrices Cynthia Nixon e Indya Moore, además del actor Elliot Page, aunque no todos fueron detenidos.
La protesta coincidió con el discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU. Mientras el primer ministro israelí intervenía, varios delegados abandonaron la sala en señal de protesta, según reportes de medios internacionales.
Sarandon ha participado anteriormente en manifestaciones relacionadas con la guerra en Gaza y ha hablado públicamente sobre las consecuencias profesionales que, según ha dicho, ha enfrentado por sus posiciones políticas. Einbinder también ha expresado públicamente su apoyo a los palestinos y su oposición a las acciones militares israelíes en Gaza.
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