Andrés Malamud: ‘Panamá basa su importancia geopolítica en la estabilidad’

El politólogo argentino Andrés Malamud, quien participó recientemente en el Foro del Centro Latinoamericano de Políticas Públicas, celebrado el pasado 15 de octubre en el Parlamento Latinoamericano, vaticinó en una entrevista con La Estrella de Panamá que el objetivo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de lograr la reelección en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo se presenta difícil. Esto se debe a que su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), perdió la mayoría de las gobernaciones, incluidas algunas de las más importantes, como la de São Paulo, así como la mayoría parlamentaria en el Senado y la Cámara de Diputados.

“Lula se quedó sin espadas. Este es el escenario: gana la segunda vuelta, algo improbable, pero no imposible”, señaló Malamud, aludiendo al eventual choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en caso de que Lula da Silva lograra un cuarto mandato como presidente de Brasil.

Esta es una de las conclusiones que Malamud formuló durante una conversación en la que también destacó el papel de Panamá como país estabilizador en un contexto en el que, si bien un nuevo orden mundial está en gestación, el que emerge todavía no ha terminado de configurarse.

“Panamá no pretende ser un país disruptivo. Al contrario, se presenta como un estabilizador. Pero la gran capacidad de un estabilizador reside en que puede dejar de serlo. Panamá es importante precisamente porque no genera disrupción, porque es confiable y busca evitarla. El poder de los débiles no consiste en invadir ni en oprimir, sino en generar disrupción. Panamá, en cambio, basa su importancia en la estabilidad”, resaltó el investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, en Portugal.

Esa capacidad estabilizadora, según Malamud, radica en que Panamá es un importante centro de interconexión global. “Panamá es un canal y un hub: un canal interoceánico por el que pasan cosas y un centro de conexión que une cosas”, explicó.

“Es uno de los centros de conexión aérea más importantes del continente y cuenta con el Canal de Panamá, que es una infraestructura única en el mundo, a la altura de las Américas. En otros tiempos, la Tierra se circunnavegaba por el sur, alrededor de África y América. En la época moderna, las rutas pasan por el centro, a través de Panamá y Suez. En el futuro, quizás, si se desarrolla la navegación por el Ártico, se circunnavegará por el norte, una ruta más corta y barata. Mientras tanto, Panamá sigue siendo uno de los puntos clave de la conectividad global”, agregó.

El politólogo también subrayó que la administración panameña del Canal de Panamá resulta llamativa porque, en su opinión, ha sido más eficiente que la administración estadounidense anterior. “Es decir, un país pequeño consigue producir un bien público de manera más eficiente que una gran potencia. Eso es interesante”, apostilló.