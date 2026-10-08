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Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026: Biografía, principales obras y trayectoria

La canadiense Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026.
La canadiense Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026. Toni Albir | EFE
Por
Flor Isaela Navarro
  • 08/10/2026 07:10
La ensayista y poeta canadiense obtiene el galardón en Estocolmo tras fusionar la filología grecolatina con las formas narrativas actuales.

La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026 este jueves 8 de octubre por la Academia Sueca.

El galardón es en reconocimiento a una trayectoria literaria caracterizada: “por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, según la institución académica con sede en Estocolmo, capital de Suecia.

El fallo del jurado destacó la capacidad de la autora para integrar la poesía, el ensayo, el drama y la investigación académica en un corpus unificado. Por consiguiente, el comité resaltó el valor de sus aportes en la creación de nuevas estructuras para las letras actuales.

Nacida en Toronto en 1950 y profesora de Literatura Clásica en la Universidad de Míchigan, Carson consolidó su perfil intelectual tras obtener su doctorado con una tesis enfocada en la poetisa Safo. De este modo, la traducción y la recreación de textos antiguos se convirtieron en el eje de su propuesta estética.

A lo largo de su producción, la escritora ha publicado obras como Eros (1986), Autobiografía de rojo (1998) y La belleza del marido (2001). Adicionalmente, su catálogo abarca textos híbridos que combinan poesía, disertación y guiones dramáticos.

Antes de recibir la máxima distinción de las letras universales, Carson obtuvo reconocimientos como el Premio T. S. Eliot, el Premio Lannan de Poesía y el Griffin Poetry Prize. Asimismo, la autora cuenta con un doctorado honoris causa por la Universidad de Toronto.

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