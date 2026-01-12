‘Aquí hay un gobierno que manda’: Delcy Rodríguez desafía a Trump tras su más reciente post

La vicepresidenta ejecutiva de <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, volvió a confrontar públicamente al presidente estadounidense <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, esta vez en respuesta a un mensaje que el mandatario publicó ayer en sus redes sociales<b>, en el que volvió a referirse a la situación política venezolana</b>.Desde <b>Catia La Mar</b>, una de las zonas que, según el gobierno venezolano, fue de las más afectadas por las sanciones y acciones de <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos-eeuu">Estados Unidos</a></b> contra el país, Rodríguez envió un mensaje directo tanto a Washington como a la comunidad internacional.<i>'Fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita e ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela'</i>, expresó.La funcionaria también <b>rechazó las versiones que circulan en medios y plataformas digitales sobre quién ejerce el poder en Venezuela</b>, en clara alusión a debates y publicaciones en sitios como Wikipedia y redes sociales.<i>'He visto por allí caricaturas de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos, y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al Poder Popular'</i>, afirmó.<b>Rodríguez insistió en que el Ejecutivo venezolano mantiene el control del país</b> y que su gestión se sustenta en la organización popular y en el marco de la legalidad internacional.Asimismo, señaló que Venezuela continúa avanzando en su política exterior con base en el respeto mutuo entre naciones.<i>'Avanzamos en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para reivindicar y proteger los derechos de nuestra amada Venezuela'</i>, agregó.