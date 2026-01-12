‘Aquí hay un gobierno que manda’: Delcy Rodríguez desafía a Trump tras su más reciente post

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a confrontar públicamente al presidente estadounidense Donald Trump, esta vez en respuesta a un mensaje que el mandatario publicó ayer en sus redes sociales, en el que volvió a referirse a la situación política venezolana.

Desde Catia La Mar, una de las zonas que, según el gobierno venezolano, fue de las más afectadas por las sanciones y acciones de Estados Unidos contra el país, Rodríguez envió un mensaje directo tanto a Washington como a la comunidad internacional.

“Fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita e ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela”, expresó.

La funcionaria también rechazó las versiones que circulan en medios y plataformas digitales sobre quién ejerce el poder en Venezuela, en clara alusión a debates y publicaciones en sitios como Wikipedia y redes sociales.

“He visto por allí caricaturas de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela. Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos, y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al Poder Popular”, afirmó.

Rodríguez insistió en que el Ejecutivo venezolano mantiene el control del país y que su gestión se sustenta en la organización popular y en el marco de la legalidad internacional.

Asimismo, señaló que Venezuela continúa avanzando en su política exterior con base en el respeto mutuo entre naciones.

“Avanzamos en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para reivindicar y proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”, agregó.