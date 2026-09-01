Aumenta a más de 1,000 el saldo de fallecidos por deslave entre Nepal y China

El balance de víctimas por el devastador deslave registrado en la frontera entre Nepal y China superó este martes 1 de septiembre los 1,000 muertos, mientras continúan las labores de búsqueda de miles de personas desaparecidas. La autoridad de gestión de desastres de Nepal elevó a 987 la cifra de fallecidos en el territorio nepalí, mientras que las autoridades chinas reportaron 16 muertos en la región autónoma de Tíbet. En conjunto, el desastre deja 1,003 víctimas mortales. La tragedia fue provocada por una enorme masa de agua helada y escombros que descendió desde la zona del Himalaya y arrasó con poblados enteros ubicados en la región fronteriza.

Más de 4,400 desaparecidos

Además de los fallecidos, las autoridades contabilizan 4,462 personas desaparecidas: 3,916 en Nepal y otras 546 en el Tíbet. El desastre también ha tenido un fuerte impacto entre ciudadanos extranjeros. En Nepal figuran 583 extranjeros desaparecidos, procedentes de más de 30 nacionalidades, mientras que en el Tíbet se reportan 261 extranjeros entre las personas cuyo paradero aún se desconoce. Entre los desaparecidos se encuentran 275 ciudadanos indios y otras 128 personas de origen indio, de acuerdo con información de las autoridades de Nueva Delhi. También se reportan 85 estadounidenses desaparecidos, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. La lista incluye además a 62 ucranianos, 51 malasios, 42 australianos y 33 ciudadanos británicos, de acuerdo con información recopilada por autoridades turísticas y representaciones diplomáticas. La emergencia también ha alcanzado a India. Autoridades del estado de Uttar Pradesh informaron sobre la recuperación de 17 cuerpos en ríos que fluyen desde Nepal, que se presume podrían corresponder a víctimas de las inundaciones. Estos cuerpos todavía deben ser identificados y, por el momento, no forman parte del balance oficial de fallecidos.

Nepal atribuye la tragedia al cambio climático