Centro Democrático: reunión entre Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño podría definir quinto precandidato presidencial

Este viernes por la tarde, el expresidente Álvaro Uribe Vélez sostendrá un encuentro decisivo con Miguel Uribe Londoño, en busca de definir si el padre del senador fallecido Miguel Uribe Turbay ingresará como quinto precandidato en la encuesta del Centro Democrático para elegir su aspirante presidencial en 2026. Según fuentes del partido, la reunión fue confirmada por La Silla Vacía como respuesta a la libertad judicial obtenida esta semana por Uribe Vélez.

Encuentro clave para definir nuevo nombre en encuesta uribista

De acuerdo con La Silla Vacía, Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño se reunirán esta tarde para evaluar si el padre del congresista asesinado será el quinto precandidato del Centro Democrático. La posibilidad surge luego de que el expresidente recuperara su libertad, mientras que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, se encuentra fuera del país.

Legado familiar y presión política interna

Aunque Miguel Uribe Londoño aún no ha confirmado su candidatura, en el seno del partido existe presión significativa para que represente el legado de su hijo. Uribe Turbay comenzó a ser mencionado desde su funeral, donde su padre recibió simbólicamente las banderas políticas.

Condiciones de inclusión según precandidatos existentes