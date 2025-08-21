Centro Democrático: reunión entre Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño podría definir quinto precandidato presidencial

Este <b>viernes por la tarde</b>, el expresidente <b>Álvaro Uribe Vélez</b> sostendrá un encuentro decisivo con <b>Miguel Uribe Londoño</b>, en busca de definir si el padre del senador fallecido <b>Miguel Uribe Turbay</b> ingresará como <b>quinto precandidato</b> en la encuesta del <b>Centro Democrático</b> para elegir su aspirante presidencial en 2026. Según fuentes del partido, la reunión fue confirmada por <i>La Silla Vacía</i> como respuesta a la libertad judicial obtenida esta semana por Uribe Vélez.