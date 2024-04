Chile protesta ante Argentina por declaraciones sobre supuesta presencia de Hizbulá

El Gobierno de Chile entregó este miércoles 17 de abril una nota de protesta a Argentina por las declaraciones de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la supuesta presencia del grupo chií libanés Hizbulá en la ciudad de Iquique (norte).

La nota de protesta fue entregada al jefe de Cancillería de la Embajada de Argentina en Chile, Javier Lareo, una acción que fue anunciada la víspera por el propio jefe de Estado chileno, Gabriel Boric.

“Exijo respeto con nuestro país (...) Chile no ampara ningún grupo terrorista ni en su territorio ni fuera de él”, agregó Boric.

Por otro lado, Chile envió una carta de protesta al Congreso de Estados Unidos en respuesta a una reciente declaración del senador republicano Marco Rubio, quien la semana pasada sugirió que existe presencia y vínculos en Chile del grupo chiíta libanés Hizbulá, uno de los principales aliados de Irán.

Así lo reveló este miércoles el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, en declaraciones a una conocida emisora de radio chilena.

“Es un insulto a los chilenos y de una falta de respeto de una democracia a otra que tienen una historia de trabajo conjunto muy desarrollada”, afirmó.

“El senador Rubio dijo que Chile había recibido castigos de Estados Unidos por tener empresas que eran dirigidas por Hezbollah. Eso es una situación que no se ha dado nunca en nuestra historia. Por lo tanto, no tiene ninguna base real (...) no existe ninguna empresa que maneje Hizbulá en Chile”, indicó el diplomático.

Valdés fue enfático al señalar que las palabras de Rubio “carecen de valor, de cualquier base de hecho y son seriamente engañosas”.