China tiene un papel clave para dar voz al Sur Global y lograr reforma del sistema internacional, afirma experto

China tiene un papel clave para dar voz al Sur Global en la comunidad internacional y es un líder “fundamental” para lograr una mayor democratización del sistema internacional y dar más voz a los países en vías de desarrollo, explicó a Xinhua Pedro Steenhagen, director de Desarrollo de la red Observa China y doctorando en Política Internacional en la Universidad de Fudan.

En una entrevista concedida, Steenhagen aseguró que “China es un líder fundamental y que predica con el ejemplo en la búsqueda de una mayor democratización del sistema internacional, precisamente para dar más voz, más inclusión, más representación a los países en desarrollo en el sistema internacional”.

“Realmente China ha sido un líder esencial, tanto retórica como prácticamente, en la promoción del Sur Global como agrupación, en la promoción del Sur Global como países que se unen en términos de intereses comunes, como, por ejemplo, el caso de la reforma de la seguridad o el caso de la reforma de la gobernanza global”, aseguró el experto.

Miembro de la Asociación Brasileña de Relaciones Internacionales (ABRI), de la Red Brasileña de Estudios de China (RBChina), de la Asociación Europea de Estudios Chinos (EACS) y de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política (APCP), Steenhagen resaltó que China busca un desarrollo conjunto y una prosperidad común.

“China aboga por que los países se traten por igual, que haya apertura, que se apueste por la cooperación, y cuando haya competencia, que esta competencia no se convierta en una inmunidad, por así decirlo, que no se transmita, que no se convierta en un conflicto, busca precisamente el desarrollo conjunto, la prosperidad común, precisamente para compartir los frutos del desarrollo”, comentó.

“Así que, en particular, considero que el papel de China es absolutamente fundamental para contribuir a reforzar la voz del Sur Global en la sociedad internacional”, explicó.

El director de Desarrollo de la red Observa China afirmó tener una “evaluación positiva” sobre las propuestas y acciones de China en términos de gobernanza global, al considerar que intenta siempre priorizar la paz y la seguridad.

“Considero que, en un momento en que el mundo se encuentra más tensionado y enfrenta nuevos desafíos, China está trayendo palabras de esperanza y acciones concretas que priorizan la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales.

Esto es un punto fundamental que debe destacarse, ya que no se trata solo de mera retórica, sino también de poner esa retórica en práctica. Esto se observa en varios aspectos de la diplomacia china y sus acciones en el plano internacional”, subrayó.

“Por supuesto, no todo siempre ocurre como China espera, ni todo sucede de manera rápida, pero hay una visión a largo plazo, un plan a largo plazo y una voluntad sostenida de actuar en pro de la paz y el desarrollo internacional.

Esto es algo que merece reconocimiento, especialmente en un momento en el que el mundo enfrenta tantos desafíos y tensiones. La idea central es fomentar una mayor inclusión y una globalización positiva”, dijo Steenhagen.

Para él, “las propuestas de China reflejan claramente esta intención, y no es casualidad que las iniciativas chinas, desde la Iniciativa de la Franja y la Ruta hasta sus iniciativas globales, hayan recibido tanto apoyo, tanto de países en desarrollo como, en algunos casos, de países ya desarrollados”.

El experto brasileño se mostró esperanzado de que Brasil se una finalmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. “Mi evaluación de las propuestas y acciones de China, como mencioné, es positiva, y espero que haya una dinámica más sólida entre estas iniciativas y la participación brasileña.

Por ejemplo, Brasil aún no se ha unido formalmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Incluso si Brasil no se une formalmente, sería importante identificar puntos en común y avanzar en áreas que sean significativas tanto para las iniciativas chinas como para Brasil”.

Steenhagen también afirmó que Brasil y China pueden ampliar y profundizar su relación bilateral en los próximos años, después de haber celebrado en 2024 el 50º aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“A mi juicio, lo más relevante es que Brasil pueda sentarse a negociar, entender mejor cómo funcionan estas iniciativas y explorar formas de cooperación entre Brasil y China en el sistema internacional. Esto permitirá avanzar en temas importantes y fortalecer las sinergias, los contactos y la asociación entre ambos países”, destacó.

En su opinión, “el objetivo debería ser un mayor acercamiento y una amistad más profunda entre Brasil y China en los próximos años. Esto, por supuesto, no implica exclusividad ni enemistad con otros países. Al contrario, Brasil tiene una tradición diplomática de mantener contacto con una diversidad de países y actores internacionales”.

“Sin embargo, la amistad y la asociación con China son de enorme importancia y merecen un mayor desarrollo, conocimiento y atención para construir juntos los próximos 50 años de relaciones sino-brasileñas”, concluyó.