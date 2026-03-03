Colombia enfrenta elecciones bajo una ola de violencia y amenazas que ponen en jaque la seguridad del proceso democrático

Colombia transita los últimos días antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 inmersa en un clima de tensión e incertidumbre, marcado por secuestros, amenazas con drones y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad para proteger la jornada electoral. La violencia política y los riesgos operativos han convertido la seguridad en el principal foco nacional, con implicaciones directas sobre la percepción de libertad y transparencia del voto en múltiples regiones del país.

El ambiente se vio sacudido el año pasado con el asesinato del senador y dirigente opositor Miguel Uribe Turbay, un hecho que no solo conmocionó a la opinión pública sino que reconfiguró la estrategia de seguridad en el actual ciclo electoral. Desde entonces, cualquier alerta de riesgo ha sido tratada con la máxima seriedad por las autoridades, mientras sectores políticos y analistas advierten sobre la persistencia de dinámicas de violencia que trascienden el calendario electoral.

La tensión se intensificó recientemente cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia decidieron cancelar una visita a la mayor hidroeléctrica del país tras denunciar información sobre un presunto plan de ataque con drones atribuido a disidencias de las FARC. Aunque el Ejército reconoció la capacidad operativa de estos grupos para ejecutar acciones de este tipo, negó tener confirmación de una amenaza específica. Esta discrepancia ha alimentado dudas sobre la comunicación entre autoridades locales y nacionales.

En paralelo, el secuestro de dos candidatos al Congreso en regiones apartadas, si bien breve y sin consecuencias fatales, reavivó las alarmas sobre la fragilidad institucional en zonas donde confluyen economías ilegales, disputas territoriales y estructuras armadas. Estos incidentes se suman a una serie de desapariciones y amenazas dirigidas a actores políticos, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad entre aspirantes y votantes por igual.

Analistas de seguridad han señalado que la situación actual no es únicamente producto de hechos aislados, sino el reflejo de un entorno en el que grupos armados, economías criminales y formas de coacción más sutiles condicionan la libertad electoral en amplias regiones. Esta “violencia invisible”, como la definen expertos, se manifiesta en presiones, amenazas y controles territoriales que impactan directamente en la capacidad de los ciudadanos para ejercer su derecho al sufragio sin intimidación.

Para contrarrestar estos riesgos, el Gobierno nacional ha implementado un plan de seguridad sin precedentes, desplegando más de 246.000 uniformados para custodiar los más de 12.000 puestos de votación, con especial énfasis en áreas rurales y fronterizas consideradas de alto riesgo. Además, se han reforzado los esquemas de protección personal para candidatos y se ha anunciado el uso de tecnologías especializadas —incluidos sistemas antidrones— para neutralizar posibles amenazas aéreas.

Pese a estos esfuerzos, persisten interrogantes sobre la eficacia y la suficiencia de las medidas, en un contexto donde la violencia política ha evolucionado hacia formas más sofisticadas y menos visibles. Con las urnas a pocos días, la seguridad electoral se presenta no solo como un reto operativo, sino como un indicador clave de la calidad democrática y la estabilidad institucional en Colombia.