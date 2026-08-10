Comunidad internacional ofrece ayuda y respaldo a Colombia

La comunidad internacional reaccionó este lunes al fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, con mensajes de solidaridad y ofrecimientos de ayuda para atender la emergencia que afecta a varias regiones del país. Desde Estados Unidos hasta Francia se extendieron los mensajes de apoyo y ofrecimiento de ayuda, que Colombia necesite en estos momentos, donde se mantienen los rescatar a personas atrapadas en los escombros. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la Administración de Donald Trump mantiene un monitoreo cercano de la situación y aseguró que Washington está preparado para apoyar al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. “La Administración de Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del Presidente”, señaló Rubio. También recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia mantenerse informados a través del Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) y de los canales de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Panamá también expresó su solidaridad con Colombia. El presidente José Raúl Mulino manifestó, a través de su cuenta de X, la disposición de Panamá para colaborar ante la emergencia, dentro de las capacidades del país. “Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”, escribió Mulino.

El Salvador también expresó su disposición para colaborar. El presidente Nayib Bukele manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, los heridos y todos los colombianos afectados, al tiempo que ofreció equipos de rescate, personal médico y paramédico e insumos para atender la emergencia. “Desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria”, afirmó Bukele.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó la solidaridad de su país y aseguró que México está dispuesto a brindar el apoyo que Colombia requiera. “Por supuesto, todo el apoyo que requiera el pueblo de Colombia; ahí vamos a estar”, manifestó Sheinbaum, quien indicó que se mantiene comunicación con la representación diplomática mexicana en Colombia. Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni también envió un mensaje de respaldo al pueblo colombiano. La mandataria dijo seguir con preocupación las informaciones sobre el terremoto y expresó su cercanía con las familias afectadas y con los equipos que participan en las labores de rescate y asistencia. “En estas horas difíciles, Italia se une al pueblo colombiano, a las familias afectadas y a todos los que están comprometidos en las operaciones de rescate y asistencia”, señaló Meloni.