¡Confirmado! Erin es el primer huracán de la temporada, ¿afectará Panamá?

Erin se el primer huracán de la temporada y se espera que llegue a categoría 3 el fin de semana. Cathalac
Por
Kathyria Caicedo
  • 15/08/2025 10:05
El Centro Nacional de Huracanes ha confirmado el fortalecimiento de la tormenta Erin, que ahora se convierte en el primer huracán de la temporada.

Siguiendo los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, Erin ha logrado fortalecerse y ha escalado a la categoría 1 de huracán con vientos sostenidos de 120 km/h.

Esto convierte a Erin en el primer huracán de la temporada del 2026.

Según el informa del el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, Erin se encuentra aproximadamente a 725 km al este de las Islas de Sotavento, en el noreste del Caribe, y se espera que se fortalezca aún más durante este fin de semana.

¿Cuándo el huracán Erin subirá de categoría?

Con un pronóstico que sugiere un posible aumento de su categoría hasta 4 para el domingo, Erin se aproxima a una serie de islas: Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, esta última ya se encuentra en alerta.

Erin es el primer huracán de la temporada 2025, sin embargo su llegada ha sido retrasada, en base a los comportamientos históricos de estos eventos climatológicos.

La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de ciclones, al prever entre dos y cinco huracanes “mayores” entre agosto y noviembre, según detalló la agencia EFE.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

