¡Confirmado! Erin es el primer huracán de la temporada, ¿afectará Panamá?

Erin es el primer huracán de la temporada 2025, sin embargo su llegada ha sido retrasada, en base a los comportamientos históricos de estos eventos climatológicos.<i>La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) de Estados Unidos anunció el viernes que espera mayor actividad de las tormentas tropicales en el Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de ciclones, al prever entre dos y cinco huracanes 'mayores' entre agosto y noviembre</i>, según detalló la agencia EFE.