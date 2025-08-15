¡Confirmado! Erin es el primer huracán de la temporada, ¿afectará Panamá?

Siguiendo los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, Erin ha logrado fortalecerse y ha escalado a la categoría 1 de huracán con vientos sostenidos de 120 km/h.

Esto convierte a Erin en el primer huracán de la temporada del 2026.

Según el informa del el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, Erin se encuentra aproximadamente a 725 km al este de las Islas de Sotavento, en el noreste del Caribe, y se espera que se fortalezca aún más durante este fin de semana.

¿Cuándo el huracán Erin subirá de categoría?

Con un pronóstico que sugiere un posible aumento de su categoría hasta 4 para el domingo, Erin se aproxima a una serie de islas: Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, esta última ya se encuentra en alerta.