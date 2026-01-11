Cuba reanuda vuelos desde Venezuela en medio de versiones sobre evacuación de personal

Las autoridades sanitarias de Cuba anunciaron esta semana la reanudación de los vuelos entre Caracas y La Habana para facilitar el regreso de personal cubano que se encontraba en Venezuela, una medida que se produce en medio de <b>versiones no confirmadas</b> sobre un repliegue de colaboradores en el país sudamericano tras una grave escalada política y militar.En una nota publicada por el medio oficialista <b>Cubadebate</b>, el Ministerio de Salud Pública de Cuba explicó que los vuelos habían estado suspendidos debido a una 'interrupción logística' provocada por dificultades en la transportación aérea, agravadas —según el comunicado— por el <b>cierre del espacio aéreo venezolano y la suspensión de los vuelos comerciales</b>.De acuerdo con el <b>Ministerio de Salud Pública de Cuba</b>, el cierre generó una 'acumulación temporal' de colaboradores cubanos que ya habían culminado su misión laboral o a quienes les correspondía su período de descanso, impidiendo su retorno inmediato a la isla. La entidad indicó que las operaciones aéreas se han restablecido y que se trabaja en 'solventar el atraso acumulado de manera organizada y progresiva' a partir de esta semana.El anuncio ocurre en un contexto marcado por <b>fuertes rumores y reportes no oficiales</b> que circulan en redes sociales y medios alternativos, los cuales señalan un posible intento de <b>evacuación discreta de personal cubano</b> tras supuestos acontecimientos extraordinarios en Venezuela, incluyendo versiones sobre la captura de <b>Nicolás Maduro</b> por fuerzas estadounidenses. Hasta el momento, <b>ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por fuentes oficiales</b> del Gobierno cubano, venezolano o de Estados Unidos.Cuba mantiene desde hace años una amplia presencia de médicos, técnicos y asesores en <b>Venezuela</b>, especialmente en el sector salud, como parte de acuerdos bilaterales de cooperación. En episodios anteriores de crisis regional o tensiones diplomáticas, La Habana ha utilizado argumentos logísticos y humanitarios para justificar movimientos de personal en el extranjero.