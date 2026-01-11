Cuba reanuda vuelos desde Venezuela en medio de versiones sobre evacuación de personal

Las autoridades sanitarias de Cuba anunciaron esta semana la reanudación de los vuelos entre Caracas y La Habana para facilitar el regreso de personal cubano que se encontraba en Venezuela, una medida que se produce en medio de versiones no confirmadas sobre un repliegue de colaboradores en el país sudamericano tras una grave escalada política y militar.

En una nota publicada por el medio oficialista Cubadebate, el Ministerio de Salud Pública de Cuba explicó que los vuelos habían estado suspendidos debido a una “interrupción logística” provocada por dificultades en la transportación aérea, agravadas —según el comunicado— por el cierre del espacio aéreo venezolano y la suspensión de los vuelos comerciales.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el cierre generó una “acumulación temporal” de colaboradores cubanos que ya habían culminado su misión laboral o a quienes les correspondía su período de descanso, impidiendo su retorno inmediato a la isla. La entidad indicó que las operaciones aéreas se han restablecido y que se trabaja en “solventar el atraso acumulado de manera organizada y progresiva” a partir de esta semana.

El anuncio ocurre en un contexto marcado por fuertes rumores y reportes no oficiales que circulan en redes sociales y medios alternativos, los cuales señalan un posible intento de evacuación discreta de personal cubano tras supuestos acontecimientos extraordinarios en Venezuela, incluyendo versiones sobre la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Hasta el momento, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por fuentes oficiales del Gobierno cubano, venezolano o de Estados Unidos.

Cuba mantiene desde hace años una amplia presencia de médicos, técnicos y asesores en Venezuela, especialmente en el sector salud, como parte de acuerdos bilaterales de cooperación. En episodios anteriores de crisis regional o tensiones diplomáticas, La Habana ha utilizado argumentos logísticos y humanitarios para justificar movimientos de personal en el extranjero.