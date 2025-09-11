Delcy Rodríguez: Guyana y Trinidad y Tobago no deben prestarse a ‘planes perversos’ contra Venezuela

En un discurso en el estado Sucre en el lanzamiento del plan “Independencia 200”, Delcy Rodríguez envió una advertencia a los gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago, así como al Departamento de Guerra de Estados Unidos.

“El pueblo venezolano está activado por la paz... está presto por la integridad territorial... está listo para defender nuestra independencia”, indicó Rodríguez ante un grupo de militares y milicianos venezonalanos.

Rodríguez declaró que Guyana y Trinidad y Tobago no deben “prestarse para los planes perversos de una agresión contra el pueblo de [Simón] Bolívar”.

También afirmó que los gobiernos de Trinidad y Tobago y Guyana buscan desestabilizar la región del Caribe y el continente.

Esas declaraciones se dieron durante la activación del plan “Independencia 200: Resistencia Activa y Ofensiva Permanente”, un operativo especial que, según la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, activó a la población de Sucre a las 5:30 a.m.

Rodríguez enfatizó que el pueblo venezolano está “listo para defender nuestra gesta heroica por la independencia”.