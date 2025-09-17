Detectan cáncer de piel temprano a Jair Bolsonaro mientras cumple arresto domiciliario

El expresidente de <b>Brasil, Jair Bolsonaro</b>, fue diagnosticado con un <b>cáncer de piel en fase temprana</b>, según confirmaron sus médicos este miércoles. El líder de la <b>ultraderecha</b>, actualmente en <b>prisión domiciliaria en Brasilia</b> tras ser condenado a 27 años de cárcel por <b>golpismo</b>, había sido ingresado de urgencia por complicaciones de salud, pero ya recibió el alta médica.Los especialistas informaron que a Bolsonaro le fueron retiradas ocho lesiones cutáneas, de las cuales dos resultaron positivas para <b>carcinoma de células escamosas</b> en estado precoz. El médico Claudio Birolini detalló que no se trata del tipo más agresivo, aunque requiere <b>evaluaciones periódicas</b> para controlar su desarrollo. Por ahora, no será sometido a tratamientos específicos.El político, de 70 años, fue internado el martes con un cuadro de <b>anemia persistente y alteración de la función renal</b>, que le provocó vómitos, mareos y presión baja. Birolini aclaró que su evolución es favorable y que los problemas recientes no guardan relación con la <b>herida por apuñalamiento sufrida en 2018</b>, que le ocasionó múltiples cirugías intestinales en los últimos años.