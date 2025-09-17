  1. Inicio
Detectan cáncer de piel temprano a Jair Bolsonaro mientras cumple arresto domiciliario

El médico del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Claudio Birolini, habla con periodistas frente al Hospital DF Star en Brasilia tras el alta de Bolsonaro el 17 de septiembre de 2025. AFP
Darine Waked
  • 17/09/2025 14:21
El exmandatario brasileño, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, fue hospitalizado por anemia y alteraciones renales; médicos vigilan lesiones cutáneas detectadas recientemente

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con un cáncer de piel en fase temprana, según confirmaron sus médicos este miércoles. El líder de la ultraderecha, actualmente en prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo, había sido ingresado de urgencia por complicaciones de salud, pero ya recibió el alta médica.

Los especialistas informaron que a Bolsonaro le fueron retiradas ocho lesiones cutáneas, de las cuales dos resultaron positivas para carcinoma de células escamosas en estado precoz. El médico Claudio Birolini detalló que no se trata del tipo más agresivo, aunque requiere evaluaciones periódicas para controlar su desarrollo. Por ahora, no será sometido a tratamientos específicos.

El político, de 70 años, fue internado el martes con un cuadro de anemia persistente y alteración de la función renal, que le provocó vómitos, mareos y presión baja. Birolini aclaró que su evolución es favorable y que los problemas recientes no guardan relación con la herida por apuñalamiento sufrida en 2018, que le ocasionó múltiples cirugías intestinales en los últimos años.

Contexto judicial y antecedentes

La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal lo condenó junto a varios exministros y exjefes militares a penas de entre 16 y 27 años de prisión por haber urdido un intento de golpe tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Pese a su estado de salud delicado, Bolsonaro se mantiene bajo arresto domiciliario en Brasilia, donde será monitoreado médicamente de manera periódica. El caso añade un nuevo capítulo a la convulsa trayectoria del exmandatario, marcada por procesos judiciales y constantes complicaciones médicas.

