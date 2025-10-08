Detienen a sospechoso de 29 años por un incendio que dejó 12 muertos en California

Autoridades federales arrestaron en Florida a un hombre, de 29 años, con relación al incendio de Palisades que terminó con la vida de doce personas en California, informó este miércoles 8 de octubre el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una conferencia de prensa.

Jonathan Rinderknecht fue arrestado este martes 7 de octubre y es acusado de iniciar maliciosamente lo que se convirtió en el Incendio Palisades de enero pasado.

De acuerdo con las autoridades, el hombre provocó un incendio el día de Año Nuevo que ardió lentamente durante días y fue avivado por fuertes vientos en la mañana del 7 de enero.