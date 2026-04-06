Donald Trump fija cuenta regresiva a Irán y amenaza con dejar al país en la ‘Edad de Piedra’

El presidente estadounidense, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, definió este lunes 6 de abril la hora específica de su <b>ultimátum al régimen iraní</b> si no permite el paso libre y expedito de las embarcaciones que buscan transitar por el <b>estrecho de Ormuz</b>: las 8:00 p. m. (hora de la costa este de Estados Unidos) de mañana martes.Trump —quien en los últimos días aseguró que los <b>objetivos militares de la guerra en <a href="/tag/-/meta/iran">Irán</a></b> se estaban cumpliendo, al tiempo que extendió el periodo de gracia al país hasta mañana con la amenaza de <b>atacar infraestructuras energéticas</b>— añadió a su declaración la expresión: 'veremos qué pasa'.'Nosotros hemos negociado en buena fe y estamos recibiendo la ayuda de <b>países increíbles</b> que quieren que esto termine, porque también los afecta. (...) Le estamos dando hasta mañana [al régimen iraní]. Después de las 8:00 p. m., no tendrán <b>puentes ni plantas eléctricas</b>. Solo la <b>Edad de Piedra</b> (...) El país entero podría sucumbir en una noche, y esa noche puede ser la de mañana', advirtió el inquilino de la <b>Casa Blanca</b>.Uno de esos 'países increíbles' a los que Trump podría haber hecho referencia es <b><a href="/tag/-/meta/pakistan">Pakistán</a></b>, una nación asiática que en estos momentos juega un papel preponderante en las <b>conversaciones indirectas entre Washington y Teherán</b>. El Ejecutivo de <b>Nawaz Sharif</b> ofreció este lunes un <b>plan de paz de dos fases</b>, según informaron medios como la agencia <b>Reuters</b> y la cadena catarí <b>Al Jazeera</b>.De acuerdo con el portal <b>Axios</b>, dicho plan consiste en una <b>tregua de 45 días</b> que conduciría a un <b>cese permanente de las hostilidades</b>. Si se logra un acuerdo entre <b>Irán y Estados Unidos</b>, el marco del plan, denominado <b>‘Acuerdo de Islamabad’</b>, prevé la <b>reapertura inmediata del estrecho de Ormuz</b>, con la previsión de que, entre 15 y 20 días después, se alcance un acuerdo definitivo.Sin embargo, <b>Teherán</b> se opone a reabrir la vía por la que pasa <b>una quinta parte del petróleo mundial</b> y ha advertido que no aceptará ningún tipo de ultimátum, mientras revisa posibles soluciones al conflicto iniciado hace 38 días tras la <b>ofensiva estadounidense e israelí sobre Irán</b>. <b>Estados Unidos</b> tampoco ha emitido una respuesta oficial al plan delineado por Pakistán.Entre los puntos del acuerdo provisional destaca la inclusión de una cláusula que obligaría al <b>régimen de los ayatolás</b> a poner fin a sus <b>ambiciones nucleares</b>, a cambio del <b>levantamiento de las sanciones internacionales</b> contra la economía iraní.Mientras tanto, la <b>ofensiva estadounidense e israelí</b> continuó sobre territorio iraní. Los objetivos de este lunes fueron una universidad situada en la capital y la <b>planta petroquímica de South Pars</b>, ubicada en la localidad de <b>Asaluyeh</b>. Hasta el momento, <b>34 personas han fallecido</b> como resultado de los ataques conjuntos de <b>Israel y Estados Unidos</b>.