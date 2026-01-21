Donald Trump respalda a Delcy Rodríguez: “Ella está haciendo un muy buen trabajo”

El presidente estadounidense <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Donald Trump</a><b> afirmó este miércoles 21 de enero tras su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que la presidenta encargada de Venezuela <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/delcy-rodriguez" target="_blank">Delcy Rodríguez</a> 'está haciendo un muy buen trabajo'.</b> Tras ser consultado por esta materia por una periodista de la cadena alemana Deutsche Welle, <b>Trump contestó que su relación con Rodríguez es 'muy buena' y que 'Venezuela está mejorando mucho'. 'Le vamos a hacer ganar mucho dinero a Venezuela y podrán cuidar de su gente y ella está haciendo un muy buen trabajo'</b>, reafirmó Trump ante los periodistas congregados a las afueras del auditorio donde se estaba celebrando el acto que lo tuvo como protagonista.Más temprano, Trump amplió esta idea. El líder republicano <b>aseguró que Venezuela 'va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años'. </b>'Todas las grandes compañías petroleras se están uniendo a nosotros. Es increíble. Es maravilloso verlo. Los líderes del país han sido muy buenos y muy, muy inteligentes', destacó durante su discurso de más de una hora ante una audiencia colmada de billonarios y jefes de Estado.Las palabras del inquilino de la Casa Blanca se dan después de que las autoridades venezolanas confirmaron hoy el ingreso de $300 millones, de los $500 millones, previstos por las exportaciones petroleras. Al momento de realizar este anuncio, Rodríguez <b>aseguró que los ingresos ya recibidos se destinarían al financiamiento de los ingresos de los trabajadores como principal prioridad, al tiempo que adelantó que dichos recursos serán canalizados inicialmente a través del sistema cambiario venezolano</b>, que está a su vez participado por la banca pública del país sudamericano y del Banco de Venezuela, como un mecanismo para amortiguar la volatilidad cambiaria y preservar el poder adquisitivo de la población.El objetivo de Trump en Venezuela – delineado, entre otros funcionarios, por el secretario de Estado <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/marco-rubio" target="_blank">Marco Rubio</a> – es reactivar la producción del crudo venezolano para el mercado internacional.