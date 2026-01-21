Donald Trump respalda a Delcy Rodríguez: “Ella está haciendo un muy buen trabajo”

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este miércoles 21 de enero tras su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez “está haciendo un muy buen trabajo”.

Tras ser consultado por esta materia por una periodista de la cadena alemana Deutsche Welle, Trump contestó que su relación con Rodríguez es “muy buena” y que “Venezuela está mejorando mucho”. “Le vamos a hacer ganar mucho dinero a Venezuela y podrán cuidar de su gente y ella está haciendo un muy buen trabajo”, reafirmó Trump ante los periodistas congregados a las afueras del auditorio donde se estaba celebrando el acto que lo tuvo como protagonista.

Más temprano, Trump amplió esta idea. El líder republicano aseguró que Venezuela “va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años”. “Todas las grandes compañías petroleras se están uniendo a nosotros. Es increíble. Es maravilloso verlo. Los líderes del país han sido muy buenos y muy, muy inteligentes”, destacó durante su discurso de más de una hora ante una audiencia colmada de billonarios y jefes de Estado.

Las palabras del inquilino de la Casa Blanca se dan después de que las autoridades venezolanas confirmaron hoy el ingreso de $300 millones, de los $500 millones, previstos por las exportaciones petroleras.

Al momento de realizar este anuncio, Rodríguez aseguró que los ingresos ya recibidos se destinarían al financiamiento de los ingresos de los trabajadores como principal prioridad, al tiempo que adelantó que dichos recursos serán canalizados inicialmente a través del sistema cambiario venezolano, que está a su vez participado por la banca pública del país sudamericano y del Banco de Venezuela, como un mecanismo para amortiguar la volatilidad cambiaria y preservar el poder adquisitivo de la población.

El objetivo de Trump en Venezuela – delineado, entre otros funcionarios, por el secretario de Estado Marco Rubio – es reactivar la producción del crudo venezolano para el mercado internacional.