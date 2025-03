El frágil acuerdo entre Rusia y Ucrania en el mar Negro: un pacto arriesgado y lleno de incertidumbre

El alto el fuego en el mar Negro estuvo al borde del colapso tras tres días de intensas negociaciones en Arabia Saudí. Hasta el último momento, no estaba asegurado que Rusia, Ucrania y Estados Unidos lograran cerrar un acuerdo. Finalmente, un esfuerzo diplomático de última hora por parte de la Casa Blanca permitió que Moscú aprobara este martes un inminente cese de las hostilidades marítimas.

Una estabilidad precaria en el mar Negro

El desenlace en Riad fue tenso. En la tarde del martes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que el alto el fuego no podía concretarse porque Ucrania no garantizaba la protección de los intereses rusos. Aunque no detalló qué garantías exigía Moscú, insinuó que Kiev había incumplido disposiciones del acuerdo del grano de 2022, promovido por Turquía y las Naciones Unidas.

Este pacto permitió durante un año la creación de corredores marítimos para la exportación de productos agrícolas ucranianos, con inspecciones rusas para verificar la carga de los buques. Si bien el nuevo acuerdo con Washington no menciona estas inspecciones, el Kremlin insiste en restablecerlas.

Rusia decidió no renovar aquel pacto, argumentando que ni Europa ni Estados Unidos habían flexibilizado las sanciones a sus exportaciones agrícolas y que Ucrania continuaba atacando la flota rusa en Crimea. Durante la vigencia del acuerdo, Moscú también bombardeó puertos civiles ucranianos.

Lavrov no exageraba. Este martes, Volodímir Zelenski reconoció que el principal punto de fricción era la negativa de su Gobierno a permitir la reanudación del comercio marítimo de productos agrícolas y fertilizantes rusos. Según el presidente ucraniano, estas restricciones deben mantenerse como un mecanismo de presión para futuras negociaciones de paz.